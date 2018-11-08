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Дивися повний текст Кредитні картки місяця в Україні. Вибір редакції.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 15:04
Кредитні картки місяця в Україні. Вибір редакції
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Дивися повний текст Кредитні картки місяця в Україні. Вибір редакції.
Додано: Пон 12 лис, 2018 15:05
А процентные ставки по кредитным картам не опубликовали.) Хочу сказать, что из этого списка Монобанк самая выгодная приблизительно 32%. У некоторых остальных банках есть дополнительные комиссии и платежи в виде страховок, что повышает процент по кредиту.
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