RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кредитні картки місяця в
Україні. Вибір редакції

Кредитні картки місяця в Україні. Вибір редакції
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:04

Кредитні картки місяця в Україні. Вибір редакції

Пропонуємо до обговорення:
Предметом нашої серії публікацій будуть банківські картки, що дозволяють витрачати з комфортом.

Дивися повний текст Кредитні картки місяця в Україні. Вибір редакції.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85556
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:05

А процентные ставки по кредитным картам не опубликовали.) Хочу сказать, что из этого списка Монобанк самая выгодная приблизительно 32%. У некоторых остальных банках есть дополнительные комиссии и платежи в виде страховок, что повышает процент по кредиту.
KULANDALE
 
Повідомлень: 12
З нами з: 13.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні може подорожчати електроенергія 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 07 лис, 2018 14:29
44 2642
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 14:42
lapay
В Україні пропонують замінити вугільні електростанції...
R2 » Чет 08 лис, 2018 20:46
9 293
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 12:42
cannabis_ua
Експерт назвала умови зростання зарплати в Україні
R2 » Нед 11 лис, 2018 17:13
0 55
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лис, 2018 17:13
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14069)
12.11.2018 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.