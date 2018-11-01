ТОВ "Торговий дім "Інкерман" (Київ) змінив назву на ТОВ "Інкерман Україна", повідомила прес-служба компанії.
Дивися повний текст ТД \"Інкерман\" змінив назву.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 15:23
ТД "Інкерман" змінив назву
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ТД \"Інкерман\" змінив назву.
Додано: Пон 12 лис, 2018 15:23
розлив тихих вин на предприятие Дом марочных коньяков “Таврия” в Херсонской области это понятно, виноматериал откуда?
Додано: Пон 12 лис, 2018 15:38
Re: ТД "Інкерман" змінив назву
А головная контора в Севастополе наполняет бокалы россиян или закрылись там ?
Додано: Пон 12 лис, 2018 15:44
закрыли :
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:01
вода, спирт, красители и вкусовые добавки...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:05
Слушайте, кремлеботы, вы хотя бы зраду на ровном месте не нагнетали бы.
Палитесь ведь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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