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ТД "Інкерман" змінив назву

ТД "Інкерман" змінив назву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:23

ТД "Інкерман" змінив назву

Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Торговий дім "Інкерман" (Київ) змінив назву на ТОВ "Інкерман Україна", повідомила прес-служба компанії.

Дивися повний текст ТД \"Інкерман\" змінив назву.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:23

розлив тихих вин на предприятие Дом марочных коньяков “Таврия” в Херсонской области это понятно, виноматериал откуда?
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:38

Re: ТД "Інкерман" змінив назву

edvardd написав:розлив тихих вин на предприятие Дом марочных коньяков “Таврия” в Херсонской области это понятно, виноматериал откуда?


А головная контора в Севастополе наполняет бокалы россиян или закрылись там ?
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:44

  freeze написав:
edvardd написав:розлив тихих вин на предприятие Дом марочных коньяков “Таврия” в Херсонской области это понятно, виноматериал откуда?


А головная контора в Севастополе наполняет бокалы россиян или закрылись там ?

закрыли : https://ubr.ua/business-practice/laws-a ... ja-3859061
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:01

  edvardd написав:розлив тихих вин на предприятие Дом марочных коньяков “Таврия” в Херсонской области это понятно, товиноматериал откуда?

вода, спирт, красители и вкусовые добавки... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:05

  Cler написав:
  edvardd написав:розлив тихих вин на предприятие Дом марочных коньяков “Таврия” в Херсонской области это понятно, товиноматериал откуда?

вода, спирт, красители и вкусовые добавки... :mrgreen:


Слушайте, кремлеботы, вы хотя бы зраду на ровном месте не нагнетали бы.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:38

  Cler написав:
  edvardd написав:розлив тихих вин на предприятие Дом марочных коньяков “Таврия” в Херсонской области это понятно, товиноматериал откуда?

вода, спирт, красители и вкусовые добавки... :mrgreen:


Не сомневаюсь, что на росии наверное где то так и делают вино и коньяки, видел как то даже на роств програму о таком способе :mrgreen:
Но Таврия нормального качества продукцию делала и делает. Виноматериалы сейчас многие производства просто импортируют и здесь уже разливают, так как после загона вверх цен на алкоголь дешевые вина стало выгодно завозить из-за рубежа, разливать и далее продавать, но уже под своими торговыми марками.
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