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Работник кухни в ресторан МакДональдз
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Додано: Пон 12 лис, 2018 15:06
Зайнятість: Повна зайнятість, Стажування
Зарплата: 19500 - 28000 грн.
Работник кухни в ресторан Mc Donald´s Чехия:
г. Mladá Boleslav, Praha, Olomouc, České Budějovice, Písek, Tábor, Rudná u Prahy – центр города, торговые центры, заправочные станции.
Также для детальной информации можете посетить наш сайт - и также можете написать на сайт нам
Условия работы:
• Работа заключается в доготовке продукции, уборки кухни, зала для посетителей (если есть отдельное помещение)
• Часы работы: 8, 10, 12 часов: за месяц 250 – 320 часов,
работа с понедельника по воскресенье, выходной – по договорённости с менеджером
• Заработная плата 85 – 100 чешских крон за отработанный час ( оплата зависит от месторасположения Макдональдса)
• Жилье предоставляется за счет работника, высчитывается с заработной платы 3 800 – 4 500 – чешских крон за месяц , цена зависит от общежития или квартиры ( в комнате 2 – 4 человека)ю Семейным парам по возможности предоставляется отдельная комната.
• Питание за свой счет, есть возможность питаться в ресторане с 50 % скидкой. Питьевая вода бесплатно.
• Бесплатно предоставляется работодателем: униформа, тренинг. В случае недодержания срока трудовых отношений за одежду снимается стоимость одежды в размере 4 000 чешских крон. Oбувь своя – черного цвета закрытая.
• Медицинский осмотр и санитарную книжку работник оплатит сам в размере 800 чешских крон – одноразово. С Украины необходимо привезти с собой справку от доктора о прививках.
• Для рабочих со знанием языков: английский, немецкий, чешский и приятной внешностью – есть возможность работать в зале ресторана по обслуживанию клиентов.
• Всем рабочим Mc Donald’s по внутренней политике мировой компании предоставляется возможность карьерного роста.
• Работодатель предоставляет полный социальный пакет, официальное трудоустройство по чешской визе. Ежемесячно с зарплаты будит удерживаться с работника 2 000 чешских крон за налоги: подоходный, медицинское страхование и социальный , пенсионный фонд.
Требования:
• Отсутствие вредных привычек и терпение работать стоя.
• Внимательность, ответственность, быстрота выполнения задач.
• Умение работать в коллективе, возраст от 20 лет до 55 лет.
• Работа для женщин, мужчин, семейных пар
Трудоустройство на 3 месяца, хорошим рабочим есть возможность продлить работу на основании годовой визы (рабочая карта). Годовая рабочая карта является видом на жительство, с соответствующими возможностями. Продлевается потом в Чехии при желании еще на 2 года.
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abvis777
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Додано: Пон 12 лис, 2018 15:11
РАБОТНИК ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
Польша LG Electronics. Производство стиральных машин и холодильников.
Наличие визы, или биометрического паспорта
Возраст- до 50 лет.
Требуются:
Pracownik linii produkcyjnej/Работник линии продукции/, мужчины и женщины. Пол - мужчины 60%, женщины 40%. Только дневные смены
Функциональные обязанности
Производство стиральных машин и холодильников. Сборка на конвейере бытовой техники и элементов к ним. Монтаж компонентов. Добавление необходимых документов и инструментов – предпродажная подготовка - наклеивание этикеток – аудит качества;
На заводе присутствуют 2 производственные линии:
Холодильники;
Стиральные машинки.
Сборка идет с нулевого цикла. Часть деталей приходит от поставщиков, часть на производится по месту. Конвейер движется медленно, большая часть людей выполняет работу не спеша. Самые тяжелые процессы в середине сборочной линии, где идет монтаж компонентов с помощью пневматических отверток. К этому процессу просто необходимо адаптироваться в течении месяца. Большинство людей, кто работает постоянно - стоят на рабочих местах, где работа легче и спокойнее. На предприятии не было замечено процесса, который был слишком тяжелый. 90% рабочих мест стоячие.
Ставка нетто в час- 12,00 злотых в час нетто;
Дневные и ночные смены по 12 часов.Неделя в день, неделя в ночь.
Цех состоит из двух уровней. На втором этаже станки для производства барабанов и комплектующих из пластика. Тяжести никто не носит. Вся продукция складывается на специальные передвижные тележки. Работа очень простая, без необходимости проходить обучение. В основном работа заключается в подготовке к монтажу пластиковых изделий, и монтаж дополнительных компонентов (Например вставить пластиковый приемник в отделение для порошка и ополаскивателя.
Ставка нетто в час- 12,00 злотых в час нетто;
Logistyk wewnętrzny/ Внутренняя логистика/
Только дневные смены.
Функциональные обязанности на рабочем месте, и посыл к работникам на позиции Logistyk wewnętrzny/ Внутренняя логистика – перемещение готовой упакованной продукции на склад, простые складские работы. Комплектация отделов продукции необходимыми компонентами для сборочной линии.
Ставка нетто в час- 13,00 злотых в час нетто;
Оператор вилочного погрузчика Только дневные смены.
Функциональные обязанности на рабочем месте, и посыл к работникам на позиции
Оператор вилочного погрузчика/ Разгрузка и загрузка ТИРОВ.
Ставка нетто в час- 14,00 злотых в час нетто;
Проезд до, с работы
Бесплатный проезд с работы и на работу фирменными автобусами компании LG Electronics
Условия проживания
В основном это квартиры, или дома в частном секторе со всеми удобствами, есть все необходимое для жизни и отдыха, есть постельное и кухонные принадлежности.
Поднятие ставки
Все работники, которые отработают свыше 6 месяцев гарантированно поднятие ставки нетто не менее 1 злотого к каждому проработанному часу.
Трудовой договор подписывается в Украине;
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abvis777
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Додано: Пон 12 лис, 2018 15:19
НУЖНЫ ОФИЦИАНТЫ НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ
Место работы:
Отели горнолыжных курортов Банско, Боровец и Пампорово;
Лучшие сетевые отели Черноморского побережья Болгарии:
Возможности:
Встретить Новый Год на горнолыжных курортах Болгарии: Банско, Боровец и Пампорово;
Целую зиму покататься на лыжах или сноубордах;
Пожить в красивой и комфортной зиме;
Провести целую зиму в горнолыжных курортах Болгарии и поднять имунитет организма.
Требования:
Среднее образование или средне-специальное, или высшее образование;
Знание иностранного языка не обязательно;
Вежливость, умение работать в команде, коммуникативность, ответственность;
Возраст 18−55 лет.
Обязанности:
приветствие и обслуживание гостей;
контроль и поддержка чистоты и гигиены своего рабочего места.
График:
Посменный 8 часов в день;
6-ти дневная рабочая неделя;
Один плавающий выходной в неделю;
По желанию возможно 10-12 часов рабочий день, чтобы заработать дополнительные деньги. Увеличение рабочего дня нужно согласовывать с руководством.
Могут ехать на работу также студенты:
В период зимних каникул;
Подработка за счет свободного посещения занятий;
Для усовершенствования иностранного языка;
Работодатель предоставляет:
На время работы закрепляется куратор, постоянно находящийся в Болгарии, к которому кандидаты могут обратиться по всем вопросам;
Болгарская SIM карта - за счет работодателя;
Билет на автобус до Болгарии и обратно – за счет работодателя;
Медицинская страховка – за счет работодателя;
Проживание в комнате до 4 человек – за счет работодателя;
Коммунальные услуги: электричество, вода – за счет работодателя;
Питание – 3 раза в день, предоставляется за счет работодателя;
Обмундирование(одежда) для работы - за счет работодателя;
По окончании работы выдается сертификат международного образца.
Зарплата:
За счет ставки, чаевых, переработки можно получать 15000-20000 грн.;
ставка при 8 часовом рабочем дне - от 10000 грн.;
возможность работать больше часов, чтобы получать больше ставку;
премия при качественной работе;
Можна подавать документы и ехать вместе с:
Родственниками;
Знакомыми;
Одногрупниками;
Однокурсниками;
Братьями или сестрами;
С мужем или женой;
Со своим парнем или девушкой.
По всем вопросам обязательно пишите на Viber, мы обязательно вам перезвоним:
+380985381172 (Viber)
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abvis777
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Додано: Пон 12 лис, 2018 15:21
Місто: Болгарія
Зайнятість: Повна зайнятість, Стажування
Зарплата: 15000 грн.
Опис вакансії
БАРМЕН НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ
Место работы:
Отели горнолыжных курортов Банско, Боровец и Пампорово;
Лучшие сетевые отели Черноморского побережья Болгарии:
Возможности:
Встретить Новый Год на горнолыжных курортах Болгарии: Банско, Боровец и Пампорово;
Целую зиму покататься на лыжах или сноубордах;
Пожить в красивой и комфортной зиме;
Провести целую зиму в горнолыжных курортах Болгарии и поднять имунитет организма.
Требования:
Среднее образование или средне-специальное, или высшее образование;
Знание иностранного языка не обязательно;
Вежливость, умение работать в команде, коммуникативность, ответственность;
Возраст 18−55 лет.
Обязанности:
обслуживание клиентов и прием заказов;
приготовление коктейлей, кофе и других напитков;
работа с документацией (контроль заявок, отчетов);
контроль и поддержка чистоты и гигиены своего рабочего места.
График:
Посменный 8 часов в день;
6-ти дневная рабочая неделя;
Один плавающий выходной в неделю;
По желанию возможно 10-12 часов рабочий день, чтобы заработать дополнительные деньги. Увеличение рабочего дня нужно согласовывать с руководством.
Могут ехать на работу также студенты:
В период зимних каникул;
Подработка за счет свободного посещения занятий;
Для усовершенствования иностранного языка;
Работодатель предоставляет:
На время работы закрепляется куратор, постоянно находящийся в Болгарии, к которому кандидаты могут обратиться по всем вопросам;
Болгарская SIM карта - за счет работодателя;
Билет на автобус до Болгарии и обратно – за счет работодателя;
Медицинская страховка – за счет работодателя;
Проживание в комнате до 4 человек – за счет работодателя;
Коммунальные услуги: электричество, вода – за счет работодателя;
Питание – 3 раза в день, предоставляется за счет работодателя;
Обмундирование(одежда) для работы - за счет работодателя;
По окончании работы выдается сертификат международного образца.
Зарплата:
За счет ставки, чаевых, переработки можно получать 15000-20000 грн.;
ставка при 8 часовом рабочем дне - от 10000 грн.;
возможность работать больше часов, чтобы получать больше ставку;
премия при качественной работе;
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abvis777
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- З нами з: 05.11.18
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- Подякували: 0 раз.
- Попередження: 1
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Додано: Пон 12 лис, 2018 15:26
Місто: Болгарія
Зайнятість: Повна зайнятість, Стажування
Зарплата: 15000 грн.
Опис вакансії
ГОРНИЧНЫЕ НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ
Место работы:
Отели горнолыжных курортов Банско, Боровец и Пампорово;
Лучшие сетевые отели Черноморского побережья Болгарии:
Возможности:
Встретить Новый Год на горнолыжных курортах Болгарии: Банско, Боровец и Пампорово;
Целую зиму покататься на лыжах или сноубордах;
Пожить в красивой и комфортной зиме;
Провести целую зиму в горнолыжных курортах Болгарии и поднять имунитет организма.
Требования:
Среднее образование или средне-специальное, или высшее образование;
Знание иностранного языка не обязательно;
Вежливость, умение работать в команде, коммуникативность, лояльность, ответственность;
Возраст 18−55 лет.
Обязанности:
Уборка комнат в отеле;
Поддержка чистоты на рабочем месте;
Контроль за инвентарем для работы;
Смена белья в комнатах.
График:
Посменный 8 часов в день;
6-ти дневная рабочая неделя;
Один плавающий выходной в неделю;
По желанию возможно 10-12 часов рабочий день, чтобы заработать дополнительные деньги. Увеличение рабочего дня нужно согласовывать с руководством.
Могут ехать на работу также студенты:
В период зимних каникул;
Подработка за счет свободного посещения занятий;
Для усовершенствования иностранного языка;
Работодатель предоставляет:
На время работы закрепляется куратор, постоянно находящийся в Болгарии, к которому кандидаты могут обратиться по всем вопросам;
Болгарская SIM карта - за счет работодателя;
Билет на автобус до Болгарии и обратно – за счет работодателя;
Медицинская страховка – за счет работодателя;
Проживание в комнате до 4 человек – за счет работодателя;
Коммунальные услуги: электричество, вода – за счет работодателя;
Питание – 3 раза в день, предоставляется за счет работодателя;
Обмундирование(одежда) для работы - за счет работодателя;
По окончании работы выдается сертификат международного образца.
Зарплата:
За счет ставки, чаевых, переработки можно получать 15000-20000 грн.;
ставка при 8 часовом рабочем дне - от 10000 грн.;
возможность работать больше часов, чтобы получать больше ставку;
премия при качественной работе;
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abvis777
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