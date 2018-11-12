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ресторан МакДональдз Работник кухни в ресторан МакДональдз + Додати

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Додано: Пон 12 лис, 2018 15:06 Работник кухни в ресторан МакДональдз Зайнятість: Повна зайнятість, Стажування

Зарплата: 19500 - 28000 грн.



Работник кухни в ресторан Mc Donald´s Чехия:



г. Mladá Boleslav, Praha, Olomouc, České Budějovice, Písek, Tábor, Rudná u Prahy – центр города, торговые центры, заправочные станции.



Также для детальной информации можете посетить наш сайт - и также можете написать на сайт нам



Условия работы:



• Работа заключается в доготовке продукции, уборки кухни, зала для посетителей (если есть отдельное помещение)



• Часы работы: 8, 10, 12 часов: за месяц 250 – 320 часов,



работа с понедельника по воскресенье, выходной – по договорённости с менеджером



• Заработная плата 85 – 100 чешских крон за отработанный час ( оплата зависит от месторасположения Макдональдса)



• Жилье предоставляется за счет работника, высчитывается с заработной платы 3 800 – 4 500 – чешских крон за месяц , цена зависит от общежития или квартиры ( в комнате 2 – 4 человека)ю Семейным парам по возможности предоставляется отдельная комната.



• Питание за свой счет, есть возможность питаться в ресторане с 50 % скидкой. Питьевая вода бесплатно.



• Бесплатно предоставляется работодателем: униформа, тренинг. В случае недодержания срока трудовых отношений за одежду снимается стоимость одежды в размере 4 000 чешских крон. Oбувь своя – черного цвета закрытая.



• Медицинский осмотр и санитарную книжку работник оплатит сам в размере 800 чешских крон – одноразово. С Украины необходимо привезти с собой справку от доктора о прививках.



• Для рабочих со знанием языков: английский, немецкий, чешский и приятной внешностью – есть возможность работать в зале ресторана по обслуживанию клиентов.



• Всем рабочим Mc Donald’s по внутренней политике мировой компании предоставляется возможность карьерного роста.



• Работодатель предоставляет полный социальный пакет, официальное трудоустройство по чешской визе. Ежемесячно с зарплаты будит удерживаться с работника 2 000 чешских крон за налоги: подоходный, медицинское страхование и социальный , пенсионный фонд.



Требования:



• Отсутствие вредных привычек и терпение работать стоя.



• Внимательность, ответственность, быстрота выполнения задач.



• Умение работать в коллективе, возраст от 20 лет до 55 лет.



• Работа для женщин, мужчин, семейных пар



Трудоустройство на 3 месяца, хорошим рабочим есть возможность продлить работу на основании годовой визы (рабочая карта). Годовая рабочая карта является видом на жительство, с соответствующими возможностями. Продлевается потом в Чехии при желании еще на 2 года. abvis777

Повідомлень: 5 З нами з: 05.11.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лис, 2018 15:11 Работник продукции, контроль качества. РАБОТНИК ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

Польша LG Electronics. Производство стиральных машин и холодильников.

Наличие визы, или биометрического паспорта

Возраст- до 50 лет.

Требуются:

Pracownik linii produkcyjnej/Работник линии продукции/, мужчины и женщины. Пол - мужчины 60%, женщины 40%. Только дневные смены



Функциональные обязанности

Производство стиральных машин и холодильников. Сборка на конвейере бытовой техники и элементов к ним. Монтаж компонентов. Добавление необходимых документов и инструментов – предпродажная подготовка - наклеивание этикеток – аудит качества;



На заводе присутствуют 2 производственные линии:

Холодильники;

Стиральные машинки.

Сборка идет с нулевого цикла. Часть деталей приходит от поставщиков, часть на производится по месту. Конвейер движется медленно, большая часть людей выполняет работу не спеша. Самые тяжелые процессы в середине сборочной линии, где идет монтаж компонентов с помощью пневматических отверток. К этому процессу просто необходимо адаптироваться в течении месяца. Большинство людей, кто работает постоянно - стоят на рабочих местах, где работа легче и спокойнее. На предприятии не было замечено процесса, который был слишком тяжелый. 90% рабочих мест стоячие.



Ставка нетто в час- 12,00 злотых в час нетто;

Дневные и ночные смены по 12 часов.Неделя в день, неделя в ночь.



Цех состоит из двух уровней. На втором этаже станки для производства барабанов и комплектующих из пластика. Тяжести никто не носит. Вся продукция складывается на специальные передвижные тележки. Работа очень простая, без необходимости проходить обучение. В основном работа заключается в подготовке к монтажу пластиковых изделий, и монтаж дополнительных компонентов (Например вставить пластиковый приемник в отделение для порошка и ополаскивателя.



Ставка нетто в час- 12,00 злотых в час нетто;



Logistyk wewnętrzny/ Внутренняя логистика/



Только дневные смены.



Функциональные обязанности на рабочем месте, и посыл к работникам на позиции Logistyk wewnętrzny/ Внутренняя логистика – перемещение готовой упакованной продукции на склад, простые складские работы. Комплектация отделов продукции необходимыми компонентами для сборочной линии.



Ставка нетто в час- 13,00 злотых в час нетто;



Оператор вилочного погрузчика Только дневные смены.



Функциональные обязанности на рабочем месте, и посыл к работникам на позиции

Оператор вилочного погрузчика/ Разгрузка и загрузка ТИРОВ.



Ставка нетто в час- 14,00 злотых в час нетто;



Проезд до, с работы



Бесплатный проезд с работы и на работу фирменными автобусами компании LG Electronics



Условия проживания



В основном это квартиры, или дома в частном секторе со всеми удобствами, есть все необходимое для жизни и отдыха, есть постельное и кухонные принадлежности.



Поднятие ставки



Все работники, которые отработают свыше 6 месяцев гарантированно поднятие ставки нетто не менее 1 злотого к каждому проработанному часу.



Трудовой договор подписывается в Украине; abvis777

Повідомлень: 5 З нами з: 05.11.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лис, 2018 15:19 Официант НУЖНЫ ОФИЦИАНТЫ НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ



Место работы:



Отели горнолыжных курортов Банско, Боровец и Пампорово;

Лучшие сетевые отели Черноморского побережья Болгарии:

Возможности:



Встретить Новый Год на горнолыжных курортах Болгарии: Банско, Боровец и Пампорово;

Целую зиму покататься на лыжах или сноубордах;

Пожить в красивой и комфортной зиме;

Провести целую зиму в горнолыжных курортах Болгарии и поднять имунитет организма.

Требования:



Среднее образование или средне-специальное, или высшее образование;

Знание иностранного языка не обязательно;

Вежливость, умение работать в команде, коммуникативность, ответственность;

Возраст 18−55 лет.

Обязанности:



приветствие и обслуживание гостей;

контроль и поддержка чистоты и гигиены своего рабочего места.

График:



Посменный 8 часов в день;

6-ти дневная рабочая неделя;

Один плавающий выходной в неделю;

По желанию возможно 10-12 часов рабочий день, чтобы заработать дополнительные деньги. Увеличение рабочего дня нужно согласовывать с руководством.

Могут ехать на работу также студенты:



В период зимних каникул;

Подработка за счет свободного посещения занятий;

Для усовершенствования иностранного языка;

Работодатель предоставляет:



На время работы закрепляется куратор, постоянно находящийся в Болгарии, к которому кандидаты могут обратиться по всем вопросам;

Болгарская SIM карта - за счет работодателя;

Билет на автобус до Болгарии и обратно – за счет работодателя;

Медицинская страховка – за счет работодателя;

Проживание в комнате до 4 человек – за счет работодателя;

Коммунальные услуги: электричество, вода – за счет работодателя;

Питание – 3 раза в день, предоставляется за счет работодателя;

Обмундирование(одежда) для работы - за счет работодателя;

По окончании работы выдается сертификат международного образца.

Зарплата:



За счет ставки, чаевых, переработки можно получать 15000-20000 грн.;

ставка при 8 часовом рабочем дне - от 10000 грн.;

возможность работать больше часов, чтобы получать больше ставку;

премия при качественной работе;

Можна подавать документы и ехать вместе с:



Родственниками;

Знакомыми;

Одногрупниками;

Однокурсниками;

Братьями или сестрами;

С мужем или женой;

Со своим парнем или девушкой.

По всем вопросам обязательно пишите на Viber, мы обязательно вам перезвоним:

+380985381172 (Viber) abvis777

Повідомлень: 5 З нами з: 05.11.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лис, 2018 15:21 Бармен Місто: Болгарія

Зайнятість: Повна зайнятість, Стажування

Зарплата: 15000 грн.

Опис вакансії

БАРМЕН НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ



Место работы:



Отели горнолыжных курортов Банско, Боровец и Пампорово;

Лучшие сетевые отели Черноморского побережья Болгарии:

Возможности:



Встретить Новый Год на горнолыжных курортах Болгарии: Банско, Боровец и Пампорово;

Целую зиму покататься на лыжах или сноубордах;

Пожить в красивой и комфортной зиме;

Провести целую зиму в горнолыжных курортах Болгарии и поднять имунитет организма.

Требования:



Среднее образование или средне-специальное, или высшее образование;

Знание иностранного языка не обязательно;

Вежливость, умение работать в команде, коммуникативность, ответственность;

Возраст 18−55 лет.

Обязанности:



обслуживание клиентов и прием заказов;

приготовление коктейлей, кофе и других напитков;

работа с документацией (контроль заявок, отчетов);

контроль и поддержка чистоты и гигиены своего рабочего места.

График:



Посменный 8 часов в день;

6-ти дневная рабочая неделя;

Один плавающий выходной в неделю;

По желанию возможно 10-12 часов рабочий день, чтобы заработать дополнительные деньги. Увеличение рабочего дня нужно согласовывать с руководством.

Могут ехать на работу также студенты:



В период зимних каникул;

Подработка за счет свободного посещения занятий;

Для усовершенствования иностранного языка;

Работодатель предоставляет:



На время работы закрепляется куратор, постоянно находящийся в Болгарии, к которому кандидаты могут обратиться по всем вопросам;

Болгарская SIM карта - за счет работодателя;

Билет на автобус до Болгарии и обратно – за счет работодателя;

Медицинская страховка – за счет работодателя;

Проживание в комнате до 4 человек – за счет работодателя;

Коммунальные услуги: электричество, вода – за счет работодателя;

Питание – 3 раза в день, предоставляется за счет работодателя;

Обмундирование(одежда) для работы - за счет работодателя;

По окончании работы выдается сертификат международного образца.

Зарплата:



За счет ставки, чаевых, переработки можно получать 15000-20000 грн.;

ставка при 8 часовом рабочем дне - от 10000 грн.;

возможность работать больше часов, чтобы получать больше ставку;

премия при качественной работе; abvis777

Повідомлень: 5 З нами з: 05.11.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лис, 2018 15:26 Горничная Місто: Болгарія

Зайнятість: Повна зайнятість, Стажування

Зарплата: 15000 грн.

Опис вакансії

ГОРНИЧНЫЕ НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ



Место работы:



Отели горнолыжных курортов Банско, Боровец и Пампорово;

Лучшие сетевые отели Черноморского побережья Болгарии:

Возможности:



Встретить Новый Год на горнолыжных курортах Болгарии: Банско, Боровец и Пампорово;

Целую зиму покататься на лыжах или сноубордах;

Пожить в красивой и комфортной зиме;

Провести целую зиму в горнолыжных курортах Болгарии и поднять имунитет организма.

Требования:



Среднее образование или средне-специальное, или высшее образование;

Знание иностранного языка не обязательно;

Вежливость, умение работать в команде, коммуникативность, лояльность, ответственность;

Возраст 18−55 лет.

Обязанности:



Уборка комнат в отеле;

Поддержка чистоты на рабочем месте;

Контроль за инвентарем для работы;

Смена белья в комнатах.

График:



Посменный 8 часов в день;

6-ти дневная рабочая неделя;

Один плавающий выходной в неделю;

По желанию возможно 10-12 часов рабочий день, чтобы заработать дополнительные деньги. Увеличение рабочего дня нужно согласовывать с руководством.

Могут ехать на работу также студенты:



В период зимних каникул;

Подработка за счет свободного посещения занятий;

Для усовершенствования иностранного языка;

Работодатель предоставляет:



На время работы закрепляется куратор, постоянно находящийся в Болгарии, к которому кандидаты могут обратиться по всем вопросам;

Болгарская SIM карта - за счет работодателя;

Билет на автобус до Болгарии и обратно – за счет работодателя;

Медицинская страховка – за счет работодателя;

Проживание в комнате до 4 человек – за счет работодателя;

Коммунальные услуги: электричество, вода – за счет работодателя;

Питание – 3 раза в день, предоставляется за счет работодателя;

Обмундирование(одежда) для работы - за счет работодателя;

По окончании работы выдается сертификат международного образца.

Зарплата:



За счет ставки, чаевых, переработки можно получать 15000-20000 грн.;

ставка при 8 часовом рабочем дне - от 10000 грн.;

возможность работать больше часов, чтобы получать больше ставку;

премия при качественной работе; abvis777

Повідомлень: 5 З нами з: 05.11.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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