Системі РРО як для платників, так і для адміністрування, знайшли заміну.
Дивися повний текст e-Receipt: чим збираються замінити касові апарати.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 15:43
e-Receipt: чим збираються замінити касові апарати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст e-Receipt: чим збираються замінити касові апарати.
Додано: Пон 12 лис, 2018 15:43
вот это действительно круто! Всеобщая фискализация это тот единственный путь, который должен эффективно бороться с контрабандой. ТК тогда можно отследить всю цепочку товара от границы до конечного потребителя
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