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e-Receipt: чим збираються
замінити касові апарати

e-Receipt: чим збираються замінити касові апарати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:43

e-Receipt: чим збираються замінити касові апарати

Пропонуємо до обговорення:
Системі РРО як для платників, так і для адміністрування, знайшли заміну.

Дивися повний текст e-Receipt: чим збираються замінити касові апарати.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:43

вот это действительно круто! Всеобщая фискализация это тот единственный путь, который должен эффективно бороться с контрабандой. ТК тогда можно отследить всю цепочку товара от границы до конечного потребителя
fishman
 
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