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Президент ініціює збільшення
видатків на інклюзивну...

Президент ініціює збільшення видатків на інклюзивну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:18

Президент ініціює збільшення видатків на інклюзивну...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко заявив, що ініціює збільшення державної субвенції на інклюзивну освіту та виділення близько 3 мільярдів гривень на підключення шкіл у сільській місцевості до інтернету.

Дивися повний текст Президент ініціює збільшення видатків на інклюзивну освіту та підключення шкіл до інтернету.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:18

Лучше занялся бы нормальными детьми, которые прямо сейчас теряют возможности хорошего образования из-за низкой ЗП преподавателей.
anton_gms
 
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