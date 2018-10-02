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Президент ініціює збільшення видатків на інклюзивну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:18
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко заявив, що ініціює збільшення державної субвенції на інклюзивну освіту та виділення близько 3 мільярдів гривень на підключення шкіл у сільській місцевості до інтернету.
Дивися повний текст Президент ініціює збільшення видатків на інклюзивну освіту та підключення шкіл до інтернету
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Додано: Пон 12 лис, 2018 16:18
Лучше занялся бы нормальными детьми, которые прямо сейчас теряют возможности хорошего образования из-за низкой ЗП преподавателей.
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