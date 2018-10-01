Французька компанія Alstom збирається запропонувати "Укрзалізниці" вантажні локомотиви Prima T8 і пасажирські Prima M4.
Дивися повний текст Alstom запропонує \"УЗ\" локомотиви Prima T8 і Prima M4.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:28
Alstom запропонує "УЗ" локомотиви Prima T8 і Prima M4
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Alstom запропонує \"УЗ\" локомотиви Prima T8 і Prima M4.
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:28
Предложите им электровозов. Выльники уже заепли шуметь вентиляторами охлаждения ТЭД.
|