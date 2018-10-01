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Alstom запропонує "УЗ"
локомотиви Prima T8 і Prima M4

Alstom запропонує "УЗ" локомотиви Prima T8 і Prima M4
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:28

Alstom запропонує "УЗ" локомотиви Prima T8 і Prima M4

Пропонуємо до обговорення:
Французька компанія Alstom збирається запропонувати "Укрзалізниці" вантажні локомотиви Prima T8 і пасажирські Prima M4.

Дивися повний текст Alstom запропонує \"УЗ\" локомотиви Prima T8 і Prima M4.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:28

Предложите им электровозов. Выльники уже заепли шуметь вентиляторами охлаждения ТЭД.
summacut
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