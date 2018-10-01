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Alstom запропонує "УЗ"
локомотиви Prima T8 і Prima M4

Alstom запропонує "УЗ" локомотиви Prima T8 і Prima M4
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:28

Alstom запропонує "УЗ" локомотиви Prima T8 і Prima M4

Пропонуємо до обговорення:
Французька компанія Alstom збирається запропонувати "Укрзалізниці" вантажні локомотиви Prima T8 і пасажирські Prima M4.

Дивися повний текст Alstom запропонує \"УЗ\" локомотиви Prima T8 і Prima M4.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:28

Предложите им электровозов. Выльники уже заепли шуметь вентиляторами охлаждения ТЭД.
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:26

Re: Alstom запропонує

1. только Хюндаи - по факту "положили" линий и подстанций сравнимо с их стоимостью.
2. Нафига писать бред, когда в Украине единицы линий, где вообще возможна скорость грузового состава под 100км/ч.
3. Сейчас, в Украине, десятки транспортных машиностроителей готовы аж бегом создать электровозы с любыми реальными параметрами - именно под свою (Украинскую Ж/Д)
4. Институты, КБ, ремзаводы, машиностроительные заводы, ... - налоги, З/П,...-?
5. https://news.finance.ua/ru/news/-/43837 ... poroshenko
6. "Бескид" ввели в эксплуатацию - а транспортное сообщение и грузовой оборот? Это возможно только по причине узкоколейки по Украине.
7. Восстановления грузоперевозок и пассажиров с малых станций - по факту не предвидеться?
................................................................................
Меня лично "колбасит от этой ..уни" - причина того, что за грантовые средства (Официально!!!!), имея доступ к КБ(специалистам, что с началом Войны, вынуждены были, скитаться в поисках работы по всей Украине), имея опыт работы в этом бизнесе, не один год... При сриянни МИНТРАНСА(как бы Гиперлупа не критиковал, но он лично давал добро на участие...), наличии производственных простаивающих(уже ликвидированных на сегодня) мощностей, в 15м году, тупо, малограмотные неучи, обвалили только по причине "Своё - Украинское" - Железная дорога - казённое, - "писец",...(а сегодня, по изменяющимся требованиям уже "и Маск отдыхал бы" - или вернее, его достали бы, а причина "дикая" - я не просил, а САМ принёс всё "готовое" - в "город"), и на сегодня такой объём не использованных возможностей только в подвижном составе, специальном, пассажирском, .........
- "Волшебная страна" у нас - Украина!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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