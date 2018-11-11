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Укргазвидобування подало в суд на Кабмін на 57 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:33
Пропонуємо до обговорення:
Державна газовидобувна компанія Укргазвидобування подала позов до Господарського суду міста Києва на Кабінет міністрів про стягнення 56,8 млрд грн, які компанія недоотримала внаслідок виконання спеціальних зобов'язань з поставки газу (ПСЗ)
Дивися повний текст Укргазвидобування подало в суд на Кабмін на 57 млрд грн
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Додано: Пон 12 лис, 2018 17:34
" Помню как сейчас – дело было в субботу. Сижу я, работаю,
проверяю донесения министров друг на дружку." (С)
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