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ЄБРР виділив "Укрзалізниці"
$150 млн на придбання нових...

ЄБРР виділив "Укрзалізниці" $150 млн на придбання нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:46

ЄБРР виділив "Укрзалізниці" $150 млн на придбання нових...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський банк реконструкції і розвитку та ПАТ "Укрзалізниця" підписали довгострокову кредитну угоду про виділення банком $150 млн на придбання нових вантажних напіввагонів.

Дивися повний текст ЄБРР виділив \"Укрзалізниці\" $150 млн на придбання нових вантажних напіввагонів.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:47

Я так понимаю под эти деньги продают "Азовмаш"?
Kudrjavuy
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