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ЄБРР виділив "Укрзалізниці" $150 млн на придбання нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 17:46
Пропонуємо до обговорення:
Європейський банк реконструкції і розвитку та ПАТ "Укрзалізниця" підписали довгострокову кредитну угоду про виділення банком $150 млн на придбання нових вантажних напіввагонів.
Дивися повний текст ЄБРР виділив \"Укрзалізниці\" $150 млн на придбання нових вантажних напіввагонів
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Додано: Пон 12 лис, 2018 17:47
Я так понимаю под эти деньги продают "Азовмаш"?
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