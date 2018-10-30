Переваги та умови залежать від класу, платіжної системи до якої вона належить та банку, який її випустив.
Дивися повний текст Інна Демченко: що потрібно знати про банківські картки, вирушаючи за кордон.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 17:55
Інна Демченко: що потрібно знати про банківські картки,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інна Демченко: що потрібно знати про банківські картки, вирушаючи за кордон.
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:55
В статье еще не указан тат факт, который интересует многих держателей банковских карт за границей - это курс конвертации при снятии или при расчете картой за границей. Могу сказать, что он немного отличается от курса НБУ или покупки/продажи и есть сервисы, с помощью которых можно просчитать курс конвертации и сумму, которая будет снята с Вашей Украинской карты в день осуществления снятие или расчета.
Вот через эти сервисы, Вы можете просчитать суммы конвертаций при использовании своих карт за границей:
<a href="https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html">Сервис конвертации Visa</a>
<a href="https://personalbanker.com.ua/spravochnik-kart-i-bankomatov/298-kurs-konvertatsii-valyut-mezhdunarodnykh-platezhnykh-sistem-visa-i-mastercard">Сервис конвертации MasterCard</a>
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