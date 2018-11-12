Держстат повідомив, що найбільше подорожчало в Україні...

Додано: Пон 12 лис, 2018 19:07

Оригинально эта новость выглядит одновременно с другой, вышедшей на час позже - АМКУ проводит расследование о сговоре мобильных операторов, увеличивших стоимость услуг за 8 лет "аж" на 47% при общей инфляции на 157%.При этом ни одного дела по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, подорожавшей на 450% за 8 лет. Почему - потому что там ДТЭК, а Ахметов - непрекосновенен, потому что со всеми чиновниками "находит бщий язык".И ни одного дела по злоупотреблениям на рынке тепла и газа, подорожавшим на 1100% за 8 лет. Почему - потому что Нетфегаз и облгазы - дойные коровы для любой власти. В один период сосут из Бюджета, в другой - с потребителей, не имеющих альтернативы.В целом цифры задают однозначную корреляцию - чем более монополен рынок, тем выше были подняты на нем цены. Чем он более конкурентен, тем индексация цен ниже - значительно ниже среднего уровня инфляции по стране.PS: и если кто-то захочет возразить, что, мол, все дело в доле импорта в продукте/услуге, то сразу задаю в ответ - а что для сетей связи производится в Украине?..