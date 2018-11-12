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Держстат повідомив, що найбільше
подорожчало в Україні...

Держстат повідомив, що найбільше подорожчало в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:07

Держстат повідомив, що найбільше подорожчало в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Споживчі ціни в Україні з грудня 2010 року до жовтня 2018 року зросли в 2,57 разу.

Дивися повний текст Держстат повідомив, що найбільше подорожчало в Україні за останні вісім років (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:07

Оригинально эта новость выглядит одновременно с другой, вышедшей на час позже - АМКУ проводит расследование о сговоре мобильных операторов, увеличивших стоимость услуг за 8 лет "аж" на 47% при общей инфляции на 157%.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43839 ... operatorov

При этом ни одного дела по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, подорожавшей на 450% за 8 лет. Почему - потому что там ДТЭК, а Ахметов - непрекосновенен, потому что со всеми чиновниками "находит бщий язык".

И ни одного дела по злоупотреблениям на рынке тепла и газа, подорожавшим на 1100% за 8 лет. Почему - потому что Нетфегаз и облгазы - дойные коровы для любой власти. В один период сосут из Бюджета, в другой - с потребителей, не имеющих альтернативы.

В целом цифры задают однозначную корреляцию - чем более монополен рынок, тем выше были подняты на нем цены. Чем он более конкурентен, тем индексация цен ниже - значительно ниже среднего уровня инфляции по стране.

PS: и если кто-то захочет возразить, что, мол, все дело в доле импорта в продукте/услуге, то сразу задаю в ответ - а что для сетей связи производится в Украине?..
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