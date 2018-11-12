Держстат повідомив, що найбільше подорожчало в Україні...

zРадио написав:

Расходники на АЭС (топливные ячейки), например, составляют ничтожную долю в стоимости электроэнергии. Гораздо меньшую, чем стоимость электроэнергии на работу базовых станций, коммутаторов, транспортной сети и биллинга в тарифе мобильного оператора.

Сорян, но на газе точно так же - скважину пробурил, трубу кинул, и качаешь. Только разница в том, что мобильщики за свои деньги обновляют инфраструктуру, а газовики и электрики до сих пор на 90% попы уселись на построенном клятыми совками.Ну это в РФ так, а у нас газа не хватает на всех. Да и скважины исчерпываются, нужно постоянно разведывать и бурить что-то новое.да и антимонопольный комитет все-таки имеет чуть другие задачи, нежели контроль над тем "а не слишком ли большие у вас цены".если бы в стране были другие добытчики газа, которые сговорились с нафтогазом "а давай все вместе необоснованно поднимем цены". а по факту на рынке газ торгуется за цифры порядка 12-14 грн (я точно не помню, лень искать). А Нафтогаз заставляют продавать облгазам по более низкой цене.лично я ничего не имею против мобильных операторов. наличие услуги у Киевстара "сим-пара" дала мне возможность не проводить себе на даче проводной инет за 200 грн/месяц (плюс пара тысяч за подключение или сразу заплатить за год или два). а так - плюс 15 грн/мес и есть инет, практически не уступающий проводному (а иногда и превосходящий ибо у тех бывают то обрывы то надрывы)