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Держстат повідомив, що найбільше
подорожчало в Україні...

Держстат повідомив, що найбільше подорожчало в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:07

Держстат повідомив, що найбільше подорожчало в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Споживчі ціни в Україні з грудня 2010 року до жовтня 2018 року зросли в 2,57 разу.

Дивися повний текст Держстат повідомив, що найбільше подорожчало в Україні за останні вісім років (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:07

Оригинально эта новость выглядит одновременно с другой, вышедшей на час позже - АМКУ проводит расследование о сговоре мобильных операторов, увеличивших стоимость услуг за 8 лет "аж" на 47% при общей инфляции на 157%.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43839 ... operatorov

При этом ни одного дела по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, подорожавшей на 450% за 8 лет. Почему - потому что там ДТЭК, а Ахметов - непрекосновенен, потому что со всеми чиновниками "находит бщий язык".

И ни одного дела по злоупотреблениям на рынке тепла и газа, подорожавшим на 1100% за 8 лет. Почему - потому что Нетфегаз и облгазы - дойные коровы для любой власти. В один период сосут из Бюджета, в другой - с потребителей, не имеющих альтернативы.

В целом цифры задают однозначную корреляцию - чем более монополен рынок, тем выше были подняты на нем цены. Чем он более конкурентен, тем индексация цен ниже - значительно ниже среднего уровня инфляции по стране.

PS: и если кто-то захочет возразить, что, мол, все дело в доле импорта в продукте/услуге, то сразу задаю в ответ - а что для сетей связи производится в Украине?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:32

Re: Держстат повідомив, що найбільше подорожчало в Україні..

  zРадио написав:PS: и если кто-то захочет возразить, что, мол, все дело в доле импорта в продукте/услуге, то сразу задаю в ответ - а что для сетей связи производится в Украине?..


там расходников почти нет. поставил оборудование, окупил за какой-то период, дальше стрижешь купоны. расходы - персонал и электроэнергия. хотя может кто-то есть из сотрудников и мне возразит, может я что-то упустил.

да, Ахметов Пете не по зубам, подавиться можно. да и вряд ли вообще кому-то. Ляшко вроде вообще у него на пейролле по слухам (громоотвод для левацкого электората).
ресурсы, финансы, стойкое ядро электората, рейтинговые сми. даже без своей донецкой вотчины - сильная фигура (хотя может избавление от убыточных шахт даже в плюс)

лично для меня это некоторое разочарование от майдана, думал он если и останется в Украине, то не такой весомой фигурой. ну он не дурак все же, яйца разложил в разные корзинки.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:47

  galex написав:
  zРадио написав:PS: и если кто-то захочет возразить, что, мол, все дело в доле импорта в продукте/услуге, то сразу задаю в ответ - а что для сетей связи производится в Украине?..


там расходников почти нет. поставил оборудование, окупил за какой-то период, дальше стрижешь купоны. расходы - персонал и электроэнергия. хотя может кто-то есть из сотрудников и мне возразит, может я что-то упустил.


Сорян, но на газе точно так же - скважину пробурил, трубу кинул, и качаешь. Только разница в том, что мобильщики за свои деньги обновляют инфраструктуру, а газовики и электрики до сих пор на 90% попы уселись на построенном клятыми совками.

Расходники на АЭС (топливные ячейки), например, составляют ничтожную долю в стоимости электроэнергии. Гораздо меньшую, чем стоимость электроэнергии на работу базовых станций, коммутаторов, транспортной сети и биллинга в тарифе мобильного оператора.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:29

Re: Держстат повідомив, що найбільше подорожчало в Україні..

  zРадио написав:Оригинально эта новость выглядит одновременно с другой, вышедшей на час позже - АМКУ проводит расследование о сговоре мобильных операторов, увеличивших стоимость услуг за 8 лет "аж" на 47% при общей инфляции на 157%.
При этом ни одного дела по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, подорожавшей на 450% за 8 лет. Почему - потому что там ДТЭК, а Ахметов - непрекосновенен, потому что со всеми чиновниками "находит бщий язык".

И ни одного дела по злоупотреблениям на рынке тепла и газа, подорожавшим на 1100% за 8 лет. Почему - потому что Нетфегаз и облгазы - дойные коровы для любой власти. В один период сосут из Бюджета, в другой - с потребителей, не имеющих альтернативы.


ну а вообще их довольно правильно щемят за мелкое жульничество. как раньше за "посекундную оплату" путем считывания за первую секунду минутной суммы а остальные 59 секунд бесплатно, т.е. по факту поминутную.

другое дело что почему других не щимят это хороший вопрос.
однако прикинул примерные затраты - сейчас в долларах тратится на э/э чуток меньше, чем в 2010.
тогда юзал 250 а нижний тариф был до 150.
сейчас условно возьму 150 (хотя реально вкладываюсь в 100 нижнего тарифа, но живу один).

светодиодки, более экономичный холодильник и комп. (SSD против HDD).
galex
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:47

Re: Держстат повідомив, що найбільше подорожчало в Україні..

  zРадио написав:Сорян, но на газе точно так же - скважину пробурил, трубу кинул, и качаешь. Только разница в том, что мобильщики за свои деньги обновляют инфраструктуру, а газовики и электрики до сих пор на 90% попы уселись на построенном клятыми совками.


Ну это в РФ так, а у нас газа не хватает на всех. Да и скважины исчерпываются, нужно постоянно разведывать и бурить что-то новое.
да и антимонопольный комитет все-таки имеет чуть другие задачи, нежели контроль над тем "а не слишком ли большие у вас цены".
если бы в стране были другие добытчики газа, которые сговорились с нафтогазом "а давай все вместе необоснованно поднимем цены". а по факту на рынке газ торгуется за цифры порядка 12-14 грн (я точно не помню, лень искать). А Нафтогаз заставляют продавать облгазам по более низкой цене.

лично я ничего не имею против мобильных операторов. наличие услуги у Киевстара "сим-пара" дала мне возможность не проводить себе на даче проводной инет за 200 грн/месяц (плюс пара тысяч за подключение или сразу заплатить за год или два). а так - плюс 15 грн/мес и есть инет, практически не уступающий проводному (а иногда и превосходящий ибо у тех бывают то обрывы то надрывы)

Расходники на АЭС (топливные ячейки), например, составляют ничтожную долю в стоимости электроэнергии. Гораздо меньшую, чем стоимость электроэнергии на работу базовых станций, коммутаторов, транспортной сети и биллинга в тарифе мобильного оператора.


проблема в том что для балансировки нужна практически половина доли энергетики из более дорогих станций. а тепловые - это уже газ и уголь, которые подорожали.
что впрочем не отменяет того что ахметов охренел с ценами, причем меня больше смущает энергия для промышленности. что выливается в подорожание всего.

но вообще мое мнение - если что-то слишком дорого и об этом говорят толпы людей - ну так создайте, привезите, купите и перепродавайте это дешевле и наваривайтесь.
вот типа "газ в словакии 250, а у нас за 300". ну так купите в словакии и привезите домой. только "привезите" как раз в эту разницу и встанет.

или вот "машины слишком дорогие". ну так купи дешевле. и тут "вот я купил, но государство не разрешает ее регить". и вот здесь уже вина государства.
galex
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