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Гройсман: тепло не може подорожчати більше, ніж на 16%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лис, 2018 19:41
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Гройсман: тепло не може подорожчати більше, ніж на 16%
.
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Пон 12 лис, 2018 14:42
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