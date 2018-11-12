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Гройсман: тепло не може
подорожчати більше, ніж на 16%

Гройсман: тепло не може подорожчати більше, ніж на 16%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:41

Гройсман: тепло не може подорожчати більше, ніж на 16%

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Гройсман: тепло не може подорожчати більше, ніж на 16%.
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