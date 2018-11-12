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Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лис, 2018 19:41
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано на сайті мера Києва.
Дивися повний текст Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення: попрохав Президента втрутитися
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Додано: Пон 12 лис, 2018 19:41
а каким боком виталька к смеле и шепетовке?...
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