Про це сказано на сайті мера Києва.
Дивися повний текст Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення: попрохав Президента втрутитися.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 19:41
Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення: попрохав Президента втрутитися.
Додано: Пон 12 лис, 2018 19:58
віталька нічо, що в Києві багато людей мерзне без тепла і без гарячої води?
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:47
Может про Киев стоит подумать пану мэру? У меня до сих пор нет отопления. Может меру Шепетовки и Смел написать, пусть они напомнять президенту про Киев!
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:54
Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
Меры, министры, спикеры - все стали банальными глашатаями.
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