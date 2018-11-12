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Кличко повідомив, які міста
мерзнуть без опалення:...

Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:41

Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано на сайті мера Києва.

Дивися повний текст Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення: попрохав Президента втрутитися.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:41

а каким боком виталька к смеле и шепетовке?...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:58

віталька нічо, що в Києві багато людей мерзне без тепла і без гарячої води?
Remington
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:47

Может про Киев стоит подумать пану мэру? У меня до сих пор нет отопления. Может меру Шепетовки и Смел написать, пусть они напомнять президенту про Киев!
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:54

Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

Меры, министры, спикеры - все стали банальными глашатаями.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:38

Да уж, лет 5 назад кто мог подумать что такая дурка будет в стране...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:49

  Cler написав:а каким боком виталька к смеле и шепетовке?...


Ну он, это, глава Ассоциации городов Украины 8)
https://gordonua.com/news/politics/klic ... 16696.html
Так что, положено по статусу отреагировать. Другой вопрос, что в Киеве тоже еле топят, да и с ГВ проблемы еще имеются.
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:51

  tigr-uu написав:Да уж, лет 5 назад кто мог подумать что такая дурка будет в стране...

«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:00

Целых пол-года мэр Киева не парился по поводу отсутствия горячей воды в домах киевлян, зато с приходом холодов его вдруг резко озаботили отопительные проблемы Шепетовки и Смелы
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:03

  antey1969 написав:Целых пол-года мэр Киева не парился по поводу отсутствия горячей воды в домах киевлян, зато с приходом холодов его вдруг резко озаботили отопительные проблемы Шепетовки и Смелы

не полгода, а как мининум 7 месяцев... кстати отпление и горячая вода в Киеве сегодня тоже не во всех домах...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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