Про це сказано на сайті мера Києва.
Дивися повний текст Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення: попрохав Президента втрутитися.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 19:41
Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення: попрохав Президента втрутитися.
Додано: Пон 12 лис, 2018 19:58
віталька нічо, що в Києві багато людей мерзне без тепла і без гарячої води?
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:47
Может про Киев стоит подумать пану мэру? У меня до сих пор нет отопления. Может меру Шепетовки и Смел написать, пусть они напомнять президенту про Киев!
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:54
Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
Меры, министры, спикеры - все стали банальными глашатаями.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 12 лис, 2018 22:38
Да уж, лет 5 назад кто мог подумать что такая дурка будет в стране...
Додано: Пон 12 лис, 2018 22:49
Ну он, это, глава Ассоциации городов Украины
Так что, положено по статусу отреагировать. Другой вопрос, что в Киеве тоже еле топят, да и с ГВ проблемы еще имеются.
Додано: Пон 12 лис, 2018 22:51
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:00
Целых пол-года мэр Киева не парился по поводу отсутствия горячей воды в домах киевлян, зато с приходом холодов его вдруг резко озаботили отопительные проблемы Шепетовки и Смелы
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:03
не полгода, а как мининум 7 месяцев... кстати отпление и горячая вода в Киеве сегодня тоже не во всех домах...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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