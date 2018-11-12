Хотели демократиии? Получите тоталитаризм.
Отключать тепло в Кривом Роге только потому что мэр Вилкул - это малая доля того на что способны некоторые "люди" ради власти.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 10:39
Хотели демократиии? Получите тоталитаризм.
Отключать тепло в Кривом Роге только потому что мэр Вилкул - это малая доля того на что способны некоторые "люди" ради власти.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:51
Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
У меня в доме нет отопления. Включили 2 ноября, а 3 ноября выключили и с тех пор уже 10й день отопления нет. Горячей воды нет и не было. Ничего не роют, никаких авариек не приезжало, просто забили, накапливают обращения и не ремонтируют. На горячей линии каждый раз переносят срок ремонта, уже 4 заявки оставил - толку ноль.
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