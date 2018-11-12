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Кличко повідомив, які міста
мерзнуть без опалення:...

Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:39

  nik1 написав:Разрыв. Омелян про гиперлупы, Гарант, премьер и Голова ВР про огромные перспективы в ближайшие 10-20 лет признавая страну самой бедной. В реальности "холодные бунты", закрытые детские дошкольные и школьные учреждения. Так куда движемся господа?

Хотели демократиии? Получите тоталитаризм.
Отключать тепло в Кривом Роге только потому что мэр Вилкул - это малая доля того на что способны некоторые "люди" ради власти.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:51

Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

У меня в доме нет отопления. Включили 2 ноября, а 3 ноября выключили и с тех пор уже 10й день отопления нет. Горячей воды нет и не было. Ничего не роют, никаких авариек не приезжало, просто забили, накапливают обращения и не ремонтируют. На горячей линии каждый раз переносят срок ремонта, уже 4 заявки оставил - толку ноль.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:56

Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

Оболонский проспект. Отопление включили 21.10, еле-еле. Горячей воды не было с начала лета, включили на двое суток 31.10 и на этом она закончилась. Киевтеплоэнерго, жек, 1551 и 1557 - заявки игнорят или закрывают. Такое впервые лет наверно за 6-7.
Орел
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:49

  Cler написав:а каким боком виталька к смеле и шепетовке?...


думаю что поездка с порохом к фирташу перед выборами наложила на витальку некие обязательства (вероятно что и на пецю тоже)

потому что в данном случае фирташ крутит обычную тему "приватизация прибылей, национализация убытков". а нафтогаз как раз занял про-государственную позицию - полный учет, расчет с долгами, потом дадим газ. (понятно что коболев это делает в том числе и из своего интереса - на каждую сэкономленную государству сотню миллионов он себе добавит миллион к премии. но меня такой подход больше устраивает чем то, что раньше)

к сожалению, люди не сильно ориентируются в том что происходит. поэтому в их глазах виталька герой а коболев злодей (и еще ж премии многомиллиардные, попробовал бы пожить на минималку).

в итоге власти наверное прогнутся под гневом народа, компенсируют стыренный фирташем газ, вынув на это деньги из кармана у этого же самого народа.

НАБУ традиционно увиливает от расследования по фирташу, что там 5 ярдов на облгазе (это только по одному, а они у него все такие), куда лучше гоняться за аваковым по безнадежному делу о завышенной цене в сделке на пол-миллиона баксов, где доказать материальный интерес самого авакова невозможно.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:54

Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

  cannabis_ua написав:Хотели демократиии? Получите тоталитаризм.
Отключать тепло в Кривом Роге только потому что мэр Вилкул - это малая доля того на что способны некоторые "люди" ради власти.


по этому поводу хорошо написал Нойнец:


Децентрализация - это когда если ты выбрал мэром и депутатами долб#$бов, потому что ты сам долб#$б, и не читал их программы, и вообще не знаешь, кто эти люди, и повёлся на красивые лица и пустой трёп без конкретики - то у тебя не будет света, тепла, газа, воды, лифт поломается и крыша рухнет.

Да, вот именно так она и устроена. Децентрализация - это когда ты ответственность за то, что ты долб#$б, ты почувствуешь прямо лично на своей ж#$е и остальных органах чувств.

Но проблема в том, что поскольку ты долб#$б, то винить в этом ты будешь не себя, а тех людей, которые предоставили тебе возможность выбрать нормальных, которую ты благополучно про#$ал.

Но ничего. Буквально десять-двадцать итераций этого процесса, и всё постепенно наладится. Для тех, кто выживет, конечно.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:59

  nik1 написав:Разрыв. Омелян про гиперлупы, Гарант, премьер и Голова ВР про огромные перспективы в ближайшие 10-20 лет признавая страну самой бедной. В реальности "холодные бунты", закрытые детские дошкольные и школьные учреждения.


при этом форумчане активно убеждают что за растаможку старых машин мы должны платить не европейские налоги а в несколько раз больше. а тот кто питается меньше, чем за 20 тыс грн в месяц - тот нищеброд и студент на сосисках с мивиной ))
galex
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:15

tigr-uu отчего же вы думаете, что таких не было? было и прилично
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:12

  v0f41k написав:У меня в доме нет отопления. Включили 2 ноября, а 3 ноября выключили и с тех пор уже 10й день отопления нет. Горячей воды нет и не было. Ничего не роют, никаких авариек не приезжало, просто забили, накапливают обращения и не ремонтируют. На горячей линии каждый раз переносят срок ремонта, уже 4 заявки оставил - толку ноль.

Так может вам отключили за долги по дому?
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