Хотели демократиии? Получите тоталитаризм.
Отключать тепло в Кривом Роге только потому что мэр Вилкул - это малая доля того на что способны некоторые "люди" ради власти.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 10:39
Хотели демократиии? Получите тоталитаризм.
Отключать тепло в Кривом Роге только потому что мэр Вилкул - это малая доля того на что способны некоторые "люди" ради власти.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:51
Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
У меня в доме нет отопления. Включили 2 ноября, а 3 ноября выключили и с тех пор уже 10й день отопления нет. Горячей воды нет и не было. Ничего не роют, никаких авариек не приезжало, просто забили, накапливают обращения и не ремонтируют. На горячей линии каждый раз переносят срок ремонта, уже 4 заявки оставил - толку ноль.
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:56
Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
Оболонский проспект. Отопление включили 21.10, еле-еле. Горячей воды не было с начала лета, включили на двое суток 31.10 и на этом она закончилась. Киевтеплоэнерго, жек, 1551 и 1557 - заявки игнорят или закрывают. Такое впервые лет наверно за 6-7.
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:49
думаю что поездка с порохом к фирташу перед выборами наложила на витальку некие обязательства (вероятно что и на пецю тоже)
потому что в данном случае фирташ крутит обычную тему "приватизация прибылей, национализация убытков". а нафтогаз как раз занял про-государственную позицию - полный учет, расчет с долгами, потом дадим газ. (понятно что коболев это делает в том числе и из своего интереса - на каждую сэкономленную государству сотню миллионов он себе добавит миллион к премии. но меня такой подход больше устраивает чем то, что раньше)
к сожалению, люди не сильно ориентируются в том что происходит. поэтому в их глазах виталька герой а коболев злодей (и еще ж премии многомиллиардные, попробовал бы пожить на минималку).
в итоге власти наверное прогнутся под гневом народа, компенсируют стыренный фирташем газ, вынув на это деньги из кармана у этого же самого народа.
НАБУ традиционно увиливает от расследования по фирташу, что там 5 ярдов на облгазе (это только по одному, а они у него все такие), куда лучше гоняться за аваковым по безнадежному делу о завышенной цене в сделке на пол-миллиона баксов, где доказать материальный интерес самого авакова невозможно.
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:54
Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
по этому поводу хорошо написал Нойнец:
Децентрализация - это когда если ты выбрал мэром и депутатами долб#$бов, потому что ты сам долб#$б, и не читал их программы, и вообще не знаешь, кто эти люди, и повёлся на красивые лица и пустой трёп без конкретики - то у тебя не будет света, тепла, газа, воды, лифт поломается и крыша рухнет.
Да, вот именно так она и устроена. Децентрализация - это когда ты ответственность за то, что ты долб#$б, ты почувствуешь прямо лично на своей ж#$е и остальных органах чувств.
Но проблема в том, что поскольку ты долб#$б, то винить в этом ты будешь не себя, а тех людей, которые предоставили тебе возможность выбрать нормальных, которую ты благополучно про#$ал.
Но ничего. Буквально десять-двадцать итераций этого процесса, и всё постепенно наладится. Для тех, кто выживет, конечно.
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:59
при этом форумчане активно убеждают что за растаможку старых машин мы должны платить не европейские налоги а в несколько раз больше. а тот кто питается меньше, чем за 20 тыс грн в месяц - тот нищеброд и студент на сосисках с мивиной ))
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:12
Так может вам отключили за долги по дому?
Додано: Вів 13 лис, 2018 18:09
Не раскачивайте лодку! А то путлер нападёт.
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