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Кличко повідомив, які міста
мерзнуть без опалення:...

Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:21

Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

Вообще вопрос довольно концептуальный в плане политраскладов.
Виталик себе получил большой минус в карму от тех, кто его еще реально поддерживал.
Президент лихорадочно обдумывает. нужно как-то помочь криворожанам (ну или красиво пообещать), но при этом не сильно обидеть фирташа, но при этом не дай Б-г наехать на нафтогаз. ну что, одной попой на 3 стула не сядешь, выбирайте, Петр Алексеевич ))
galex
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:24

  Ratatui написав:Не раскачивайте лодку! А то путлер нападёт. :mrgreen:


хорошо когда уже все написано и остается лишь процитировать

"..Но вот это «если Путин нападёт» в ответ на вполне очевидное влияние конфликта на Востоке (которое касается и давления на бюджет, и 200 тысяч УБД, и нехватки кадров, и роста косвенных трат на безопасность и инфраструктуру, и этих проклятых 1-2 погибших в сутки) на политическую и экономическую ситуацию в Украине – это просто лютое дно, которое к удивлению постепенно входит в лексикон нормальных людей, а не престарелых фриков и проектов информационной войны. Если поначалу я просто подбирал челюсть с пола, услышав, то сейчас таки хочу высказаться на тему.

Проснитесь, вы обосрались. Путин уже напал. И не ослабляет давление – на военном, экономическом и политическом поле. В том числе похищая наших граждан, угрожая нанести удары по ракетным установкам на территории Украины в случае учений и поддерживая вялотекущий конфликт на Востоке. "
galex
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:30

  galex написав:думаю что поездка с порохом к фирташу перед выборами наложила на витальку некие обязательства (вероятно что и на пецю тоже)

потому что в данном случае фирташ крутит обычную тему "приватизация прибылей, национализация убытков". а нафтогаз как раз занял про-государственную позицию - полный учет, расчет с долгами, потом дадим газ. (понятно что коболев это делает в том числе и из своего интереса - на каждую сэкономленную государству сотню миллионов он себе добавит миллион к премии. но меня такой подход больше устраивает чем то, что раньше)

к сожалению, люди не сильно ориентируются в том что происходит. поэтому в их глазах виталька герой а коболев злодей (и еще ж премии многомиллиардные, попробовал бы пожить на минималку).

в итоге власти наверное прогнутся под гневом народа, компенсируют стыренный фирташем газ, вынув на это деньги из кармана у этого же самого народа.

НАБУ традиционно увиливает от расследования по фирташу, что там 5 ярдов на облгазе (это только по одному, а они у него все такие), куда лучше гоняться за аваковым по безнадежному делу о завышенной цене в сделке на пол-миллиона баксов, где доказать материальный интерес самого авакова невозможно.


Люди прекрасно ориентируются в том, что всю эту поганую власть включая Витальку нужно гнать поганой метлой
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 00:34

  Ratatui написав:
  Cler написав:
  antey1969 написав:Целых пол-года мэр Киева не парился по поводу отсутствия горячей воды в домах киевлян, зато с приходом холодов его вдруг резко озаботили отопительные проблемы Шепетовки и Смелы

не полгода, а как мининум 7 месяцев... кстати отпление и горячая вода в Киеве сегодня тоже не во всех домах...

Не раскачивайте лодку! А то путлер нападёт. :mrgreen:

главные враги украинского народа сидят в центре Киева...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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