Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

galex написав:

думаю что поездка с порохом к фирташу перед выборами наложила на витальку некие обязательства (вероятно что и на пецю тоже)потому что в данном случае фирташ крутит обычную тему "приватизация прибылей, национализация убытков". а нафтогаз как раз занял про-государственную позицию - полный учет, расчет с долгами, потом дадим газ. (понятно что коболев это делает в том числе и из своего интереса - на каждую сэкономленную государству сотню миллионов он себе добавит миллион к премии. но меня такой подход больше устраивает чем то, что раньше)поэтому в их глазах виталька герой а коболев злодей (и еще ж премии многомиллиардные, попробовал бы пожить на минималку).в итоге власти наверное прогнутся под гневом народа, компенсируют стыренный фирташем газ, вынув на это деньги из кармана у этого же самого народа.НАБУ традиционно увиливает от расследования по фирташу, что там 5 ярдов на облгазе (это только по одному, а они у него все такие), куда лучше гоняться за аваковым по безнадежному делу о завышенной цене в сделке на пол-миллиона баксов, где доказать материальный интерес самого авакова невозможно.