Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
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Ratatui написав:Не раскачивайте лодку! А то путлер нападёт.
хорошо когда уже все написано и остается лишь процитировать
"..Но вот это «если Путин нападёт» в ответ на вполне очевидное влияние конфликта на Востоке (которое касается и давления на бюджет, и 200 тысяч УБД, и нехватки кадров, и роста косвенных трат на безопасность и инфраструктуру, и этих проклятых 1-2 погибших в сутки) на политическую и экономическую ситуацию в Украине – это просто лютое дно, которое к удивлению постепенно входит в лексикон нормальных людей, а не престарелых фриков и проектов информационной войны. Если поначалу я просто подбирал челюсть с пола, услышав, то сейчас таки хочу высказаться на тему.
Проснитесь, вы обосрались. Путин уже напал. И не ослабляет давление – на военном, экономическом и политическом поле. В том числе похищая наших граждан, угрожая нанести удары по ракетным установкам на территории Украины в случае учений и поддерживая вялотекущий конфликт на Востоке. "
galex написав:думаю что поездка с порохом к фирташу перед выборами наложила на витальку некие обязательства (вероятно что и на пецю тоже)
потому что в данном случае фирташ крутит обычную тему "приватизация прибылей, национализация убытков". а нафтогаз как раз занял про-государственную позицию - полный учет, расчет с долгами, потом дадим газ. (понятно что коболев это делает в том числе и из своего интереса - на каждую сэкономленную государству сотню миллионов он себе добавит миллион к премии. но меня такой подход больше устраивает чем то, что раньше)
к сожалению, люди не сильно ориентируются в том что происходит. поэтому в их глазах виталька герой а коболев злодей (и еще ж премии многомиллиардные, попробовал бы пожить на минималку).
в итоге власти наверное прогнутся под гневом народа, компенсируют стыренный фирташем газ, вынув на это деньги из кармана у этого же самого народа.
НАБУ традиционно увиливает от расследования по фирташу, что там 5 ярдов на облгазе (это только по одному, а они у него все такие), куда лучше гоняться за аваковым по безнадежному делу о завышенной цене в сделке на пол-миллиона баксов, где доказать материальный интерес самого авакова невозможно.
Люди прекрасно ориентируются в том, что всю эту поганую власть включая Витальку нужно гнать поганой метлой
cannabis_ua написав:Хотели демократиии? Получите тоталитаризм. Отключать тепло в Кривом Роге только потому что мэр Вилкул - это малая доля того на что способны некоторые "люди" ради власти.
по этому поводу хорошо написал Нойнец: Децентрализация - это когда если ты выбрал мэром и депутатами долб#$бов, потому что ты сам долб#$б, и не читал их программы, и вообще не знаешь, кто эти люди, и повёлся на красивые лица и пустой трёп без конкретики - то у тебя не будет света, тепла, газа, воды, лифт поломается и крыша рухнет. ...
То что у людей нет денег на газ - это виноват Вилкул? То что долги практически у каждой ТЭЦ в стране - это виноват Вилкул? То что государство задолжало деньги за субсидии - это виноват Вилкул? Почему Киеву не отключили газ? Там долг в несколько миллиардов. Может потому что мэр Киева не Вилкул?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua Попытка дискредитировать оппонентов перед выборами. Сначала рейтинг Садового душили мусором, теперь вот взялись за остальных особо несговорчивых. Янукович с круглыми глазами вопрошает из Московии: "А что, и так было можно?"
antey1969 написав:.. Янукович ..: "А что, и так было можно?"
Конечно, можно! А еще можно перед выборами святое дело поставить на должность правильного главу ЦИК, и Верховного суда - просто Ангела: "Новый руководитель Верховного Суда наделена Господом чувством справедливости, является идеологом многих реформ, а оплату своего труда на этом посту не считает основным фактором". а потом напоем старый мотив: "Фальсифікаціям – ні! Махінаціям – ні! Понятіям – ні! Ні брехні!" и по третьему кругу
sequence написав:Конечно, можно! А еще можно перед выборами святое дело поставить на должность правильного главу ЦИК, и Верховного суда - просто Ангела: "Новый руководитель Верховного Суда наделена Господом чувством справедливости, является идеологом многих реформ, а оплату своего труда на этом посту не считает основным фактором". а потом напоем старый мотив: "Фальсифікаціям – ні! Махінаціям – ні! Понятіям – ні! Ні брехні!" и по третьему кругу
Так шо - потрети змінювати не будемо? Чи вільний вибір, це тільки тоді, коли свій кандитат переможе - Рабіновіч, Бойко, чи Вася Пупкін-Медведчук?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Так шо - потрети змінювати не будемо? Чи вільний вибір,
вы не поняли суть топика. Я о текущих реалиях. Ведь в подсчетах голосов самое важное - кто считает. И кто подтверждает, если начинают возмущаться. А когда все это в руках вашего начальства, то ни о каких сменах портретов говорить нечего.