Правильний висновок.
Давайте побільше таких вкидів - все куплено і підтасовано, тоді ватани взагалі на вибори не підуть, адже все одно ні на що впливають. Хвалю - гарний помічник у "Бариги".
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:05
Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
Правильний висновок.
Давайте побільше таких вкидів - все куплено і підтасовано, тоді ватани взагалі на вибори не підуть, адже все одно ні на що впливають. Хвалю - гарний помічник у "Бариги".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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