RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко повідомив, які міста
мерзнуть без опалення:...

Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:05

Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

  sequence написав:Я о текущих реалиях. Ведь в подсчетах голосов самое важное - кто считает. И кто подтверждает, если начинают возмущаться. А когда все это в руках вашего начальства, то ни о каких сменах портретов говорить нечего

Правильний висновок.:)
Давайте побільше таких вкидів - все куплено і підтасовано, тоді ватани взагалі на вибори не підуть, адже все одно ні на що впливають. Хвалю - гарний помічник у "Бариги". :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5813
З нами з: 01.08.15
Подякував: 760 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко провів огляд нового електрофільтру на Дарницькій ТЕЦ
R2 » Сер 14 лис, 2018 13:28
1 18
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 13:28
nalim
Держстат повідомив, що найбільше подорожчало в Україні...
R2 » Пон 12 лис, 2018 19:07
1 53
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 19:07
zРадио
Порошенко повідомив, коли Україна отримає 500 млн євро...
R2 » П'ят 09 лис, 2018 10:46
1 44
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 10:46
ЯЧитатель

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.