Правильний висновок.
Давайте побільше таких вкидів - все куплено і підтасовано, тоді ватани взагалі на вибори не підуть, адже все одно ні на що впливають. Хвалю - гарний помічник у "Бариги".
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:05
Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
Правильний висновок.
Давайте побільше таких вкидів - все куплено і підтасовано, тоді ватани взагалі на вибори не підуть, адже все одно ні на що впливають. Хвалю - гарний помічник у "Бариги".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:06
Ленэн кому это вы перепродались? - расскажите, где за пост больше платят? Мне вбросы не зачем: на выборы пойду, другим тоже советую. Проголосую "по соображениям совести".
По ставленникам Пети в нужных местах он уже затмил всех папиредников.
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:41
Додано: Сер 14 лис, 2018 22:50
Я знаю, что Эйнштейн говорил о глупости - Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость,хотя насчёт Вселенной я не уверен.
Надеюсь, что 2-е бездарные революции все-таки не прошли даром и больше на сказки давно затертых аферистов из нынешней власти и ее окружения больше не поведутся
В игноре Kart, Sommer
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