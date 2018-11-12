Правильний висновок.
Давайте побільше таких вкидів - все куплено і підтасовано, тоді ватани взагалі на вибори не підуть, адже все одно ні на що впливають. Хвалю - гарний помічник у "Бариги".
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:05
Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
Правильний висновок.
Давайте побільше таких вкидів - все куплено і підтасовано, тоді ватани взагалі на вибори не підуть, адже все одно ні на що впливають. Хвалю - гарний помічник у "Бариги".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:06
Ленэн кому это вы перепродались? - расскажите, где за пост больше платят? Мне вбросы не зачем: на выборы пойду, другим тоже советую. Проголосую "по соображениям совести".
По ставленникам Пети в нужных местах он уже затмил всех папиредников.
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:41
Додано: Сер 14 лис, 2018 22:50
Я знаю, что Эйнштейн говорил о глупости - Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость,хотя насчёт Вселенной я не уверен.
Надеюсь, что 2-е бездарные революции все-таки не прошли даром и больше на сказки давно затертых аферистов из нынешней власти и ее окружения больше не поведутся
В игноре Kart, Sommer
Додано: Чет 15 лис, 2018 05:31
Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
продавцов газа это не колышит. вы же в магазине не потребуете скидку в 50% на основании того, что у вас зп вдвое ниже средней.
более того, я вчера на ветке про авто евро силу писал. вот эстонцы (у которых минималка думаю где-то соизмерима с поляками) завозят машину и платят ~200$ вот и мол - а давайте мы тоже будем платить только 200? ну максимум вдвое больше - 400
в ответ на что услышал что раз украинцы не члены ЕС то мы должны платить во много-много раз больше. ну вот раз в 10 - с этого можно начинать.
Додано: Чет 15 лис, 2018 05:39
Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
революция это когда строй меняется, у нас не было никаких революций.
а людям таки да, нужно поумнеть, тогда и сказки никто рассказывать не будет.
к сожалению, пока из реальных конкурентов пети там лишь сказочники и остались, причем куда выше уровнем.
ну я конечно в первом туре попробую проголосовать за того, кого хочу (исходя из того, кто вообще будет баллотироваться). но боюсь во втором придется за петю (если пройдет).
да кстати, "не важно как проголосуют, важно как посчитают"(с) - стоит поработать в комиссии или наблюдателем и лично посмотреть как считают. это сразу выбьет кучу мифов из головы.
в Киеве голосовали и считали честно. И порох набрал более 60% кажется. так что его честная победа в 2014 - вполне вероятное событие.
сейчас по большей части многое зависит от неопределившихся.
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