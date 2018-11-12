Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

Додано: Чет 15 лис, 2018 05:39

shapo написав: Надеюсь, что 2-е бездарные революции все-таки не прошли даром и больше на сказки давно затертых аферистов из нынешней власти и ее окружения больше не поведутся Надеюсь, что 2-е бездарные революции все-таки не прошли даром и больше на сказки давно затертых аферистов из нынешней власти и ее окружения больше не поведутся

революция это когда строй меняется, у нас не было никаких революций.а людям таки да, нужно поумнеть, тогда и сказки никто рассказывать не будет.к сожалению, пока из реальных конкурентов пети там лишь сказочники и остались, причем куда выше уровнем.ну я конечно в первом туре попробую проголосовать за того, кого хочу (исходя из того, кто вообще будет баллотироваться). но боюсь во втором придется за петю (если пройдет).да кстати, "не важно как проголосуют, важно как посчитают"(с) - стоит поработать в комиссии или наблюдателем и лично посмотреть как считают. это сразу выбьет кучу мифов из головы.в Киеве голосовали и считали честно. И порох набрал более 60% кажется. так что его честная победа в 2014 - вполне вероятное событие.сейчас по большей части многое зависит от неопределившихся.