RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко повідомив, які міста
мерзнуть без опалення:...

Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:05

Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

  sequence написав:Я о текущих реалиях. Ведь в подсчетах голосов самое важное - кто считает. И кто подтверждает, если начинают возмущаться. А когда все это в руках вашего начальства, то ни о каких сменах портретов говорить нечего

Правильний висновок.:)
Давайте побільше таких вкидів - все куплено і підтасовано, тоді ватани взагалі на вибори не підуть, адже все одно ні на що впливають. Хвалю - гарний помічник у "Бариги". :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5817
З нами з: 01.08.15
Подякував: 763 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:06

  lapay написав:
  sequence написав:Я о текущих реалиях. Ведь в подсчетах голосов самое важное - кто считает. И кто подтверждает, если начинают возмущаться. А когда все это в руках вашего начальства, то ни о каких сменах портретов говорить нечего

Правильний висновок.:)
Давайте побільше таких вкидів - все куплено і підтасовано, тоді ватани взагалі на вибори не підуть, адже все одно ні на що впливають. Хвалю - гарний помічник у "Бариги". :)

Ленэн кому это вы перепродались? - расскажите, где за пост больше платят? Мне вбросы не зачем: на выборы пойду, другим тоже советую. Проголосую "по соображениям совести".
По ставленникам Пети в нужных местах он уже затмил всех папиредников.
sequence
 
Повідомлень: 1518
З нами з: 29.12.15
Подякував: 132 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:41

  galex написав:
  kol61 написав:Польша - центральное отопление двухкомнатной квартиры, 42 кв.м. - PLN 1200 за весь сезон. Распространяется на весь год за 100 злотых в месяц.


киевская трешка 70 кв.м - 1025 PLN весь сезон, ~85 PLN в месяц.


Мин.зарплата Украина 22грн. в час, Польша 87грн. в час.
tigr-uu
 
Повідомлень: 516
З нами з: 05.02.11
Подякував: 136 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:50

  shapo написав:Люди прекрасно ориентируются в том, что всю эту поганую власть включая Витальку нужно гнать поганой метлой


  galex написав:знаете что эйнштейн говорил про безумие?


Я знаю, что Эйнштейн говорил о глупости - Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость,хотя насчёт Вселенной я не уверен.
Надеюсь, что 2-е бездарные революции все-таки не прошли даром и больше на сказки давно затертых аферистов из нынешней власти и ее окружения больше не поведутся
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 225
З нами з: 29.05.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 05:31

Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

  tigr-uu написав:Мин.зарплата Украина 22грн. в час, Польша 87грн. в час.


продавцов газа это не колышит. вы же в магазине не потребуете скидку в 50% на основании того, что у вас зп вдвое ниже средней.

более того, я вчера на ветке про авто евро силу писал. вот эстонцы (у которых минималка думаю где-то соизмерима с поляками) завозят машину и платят ~200$ вот и мол - а давайте мы тоже будем платить только 200? ну максимум вдвое больше - 400

в ответ на что услышал что раз украинцы не члены ЕС то мы должны платить во много-много раз больше. ну вот раз в 10 - с этого можно начинать.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2515
З нами з: 20.04.16
Подякував: 103 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 05:39

Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

  shapo написав:Надеюсь, что 2-е бездарные революции все-таки не прошли даром и больше на сказки давно затертых аферистов из нынешней власти и ее окружения больше не поведутся


революция это когда строй меняется, у нас не было никаких революций.
а людям таки да, нужно поумнеть, тогда и сказки никто рассказывать не будет.
к сожалению, пока из реальных конкурентов пети там лишь сказочники и остались, причем куда выше уровнем.
ну я конечно в первом туре попробую проголосовать за того, кого хочу (исходя из того, кто вообще будет баллотироваться). но боюсь во втором придется за петю (если пройдет).

да кстати, "не важно как проголосуют, важно как посчитают"(с) - стоит поработать в комиссии или наблюдателем и лично посмотреть как считают. это сразу выбьет кучу мифов из головы.

в Киеве голосовали и считали честно. И порох набрал более 60% кажется. так что его честная победа в 2014 - вполне вероятное событие.

сейчас по большей части многое зависит от неопределившихся.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2515
З нами з: 20.04.16
Подякував: 103 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:10

  galex написав:ну я конечно в первом туре попробую проголосовать за того, кого хочу (исходя из того, кто вообще будет баллотироваться). но боюсь во втором придется за петю (если пройдет).


Не надо заниматься навеиванием. У Пети нет ни одного шанса пройти во 2-й тур кроме подтасовки.
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 225
З нами з: 29.05.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:18

Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

  shapo написав:Не надо заниматься навеиванием. У Пети нет ни одного шанса пройти во 2-й тур кроме подтасовки.

Це у Бойка немає шансів, а Порошенко, учень Кучми, гарантовано буде в другому турі. Кучмма виграв виборі при ще меншому рейтингу, а Порошенко в політиці заткне за пояс і Кучму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5817
З нами з: 01.08.15
Подякував: 763 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:19

Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

shapo написав:
  galex написав:ну я конечно в первом туре попробую проголосовать за того, кого хочу (исходя из того, кто вообще будет баллотироваться). но боюсь во втором придется за петю (если пройдет).


Не надо заниматься навеиванием. У Пети нет ни одного шанса пройти во 2-й тур кроме подтасовки.
Вы я вижу прямо политэксперт
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22583
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5063 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:38

  shapo написав:
  galex написав:ну я конечно в первом туре попробую проголосовать за того, кого хочу (исходя из того, кто вообще будет баллотироваться). но боюсь во втором придется за петю (если пройдет).


Не надо заниматься навеиванием. У Пети нет ни одного шанса пройти во 2-й тур кроме подтасовки.


а кто по вашему пройдет во второй тур?

я не думаю что юля пройдет первый. у нее своя специфика, те кто ее сторонник, уже и так за нее по социологии. у нее очень сильный антирейтинг, поэтому вот эта неопределившаяся масса, даже если они не любят пороха, просто будут искать третий, четвертый вариант.
а вот второй тур я прогнозировать не берусь. там большинство голосует не за а против. поэтому смотря кто пройдет.

подтасовки конечно будут, особенно на периферии, причем с разных сторон. в Киеве вряд ли - это нужно покупать всю комиссию и наблюдателей, а риск спалиться большой. плюс один участок это доли процента от всего. чтобы был реальный эффект, их нужно скупать даже не сотнями а тысячами по стране. причем поставить одному канндидату 100% (или 90,80) это тоже засвет.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2515
З нами з: 20.04.16
Подякував: 103 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Без опалення залишаються 12 міст 1, 2
R2 » Чет 15 лис, 2018 12:26
12 429
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 20:29
EKO
Кличко скаржиться на львівські трамваї 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 08 жов, 2018 18:57
32 2331
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 15:47
galex
Кличко провів огляд нового електрофільтру на Дарницькій ТЕЦ
R2 » Сер 14 лис, 2018 13:28
2 50
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 19:50
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.