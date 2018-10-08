Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

Додано: Чет 15 лис, 2018 21:38

shapo написав: galex написав: ну я конечно в первом туре попробую проголосовать за того, кого хочу (исходя из того, кто вообще будет баллотироваться). но боюсь во втором придется за петю (если пройдет).

ну я конечно в первом туре попробую проголосовать за того, кого хочу (исходя из того, кто вообще будет баллотироваться). но боюсь во втором придется за петю (если пройдет).



Не надо заниматься навеиванием. У Пети нет ни одного шанса пройти во 2-й тур кроме подтасовки. Не надо заниматься навеиванием. У Пети нет ни одного шанса пройти во 2-й тур кроме подтасовки.

а кто по вашему пройдет во второй тур?я не думаю что юля пройдет первый. у нее своя специфика, те кто ее сторонник, уже и так за нее по социологии. у нее очень сильный антирейтинг, поэтому вот эта неопределившаяся масса, даже если они не любят пороха, просто будут искать третий, четвертый вариант.а вот второй тур я прогнозировать не берусь. там большинство голосует не за а против. поэтому смотря кто пройдет.подтасовки конечно будут, особенно на периферии, причем с разных сторон. в Киеве вряд ли - это нужно покупать всю комиссию и наблюдателей, а риск спалиться большой. плюс один участок это доли процента от всего. чтобы был реальный эффект, их нужно скупать даже не сотнями а тысячами по стране. причем поставить одному канндидату 100% (или 90,80) это тоже засвет.