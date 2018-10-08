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Кличко повідомив, які міста
мерзнуть без опалення:...

Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:03

Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

lapay написав:
  shapo написав:Не надо заниматься навеиванием. У Пети нет ни одного шанса пройти во 2-й тур кроме подтасовки.

Це у Бойка немає шансів, а Порошенко, учень Кучми, гарантовано буде в другому турі. Кучмма виграв виборі при ще меншому рейтингу, а Порошенко в політиці заткне за пояс і Кучму.
Бойко прямо за уши нынешняя влада тянет во второй тур, это единственный шанс для Порошенко - надо протащить Бойко, иначе без вариантов.
И с томосом как то пока не ладушки, и за самые холодные январь и февраль аккурат к выборам платежки избирателям принесут.
Циничный Манафорт посоветовал бы Порошенко в этой ситуации как то обострить военную ситуацию в Ордло и уже начать изготавливать какой то компромат на Тимошенко.
Хотя предвыборный штаб у Порошенко тухленький, без креатива, напоминает совковые пиджаки, одни и те же люди на манеже Грынив, Ковальчук
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:24

Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

  freeze написав:Бойко прямо за уши нынешняя влада тянет во второй тур, это единственный шанс для Порошенко - надо протащить Бойко, иначе без вариантов.

Та щось не виходить - за одне Пєтя, за друге Вовочка - залишиться без вух, бо не вистачить голосів без Донбасу і Криму. :)
До виборів ще далеко, рейтинги можуть і змінитись. Коли люди почнуть, самі собі, задавати одне-єдине питання: "А звідки гроші, Зін?", шоб надути всіх передвиборчих слонів - от тоді вони і зміняться. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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