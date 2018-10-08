Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
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shapo написав:Не надо заниматься навеиванием. У Пети нет ни одного шанса пройти во 2-й тур кроме подтасовки.
Це у Бойка немає шансів, а Порошенко, учень Кучми, гарантовано буде в другому турі. Кучмма виграв виборі при ще меншому рейтингу, а Порошенко в політиці заткне за пояс і Кучму.
Бойко прямо за уши нынешняя влада тянет во второй тур, это единственный шанс для Порошенко - надо протащить Бойко, иначе без вариантов. И с томосом как то пока не ладушки, и за самые холодные январь и февраль аккурат к выборам платежки избирателям принесут. Циничный Манафорт посоветовал бы Порошенко в этой ситуации как то обострить военную ситуацию в Ордло и уже начать изготавливать какой то компромат на Тимошенко. Хотя предвыборный штаб у Порошенко тухленький, без креатива, напоминает совковые пиджаки, одни и те же люди на манеже Грынив, Ковальчук
freeze написав:Бойко прямо за уши нынешняя влада тянет во второй тур, это единственный шанс для Порошенко - надо протащить Бойко, иначе без вариантов.
Та щось не виходить - за одне Пєтя, за друге Вовочка - залишиться без вух, бо не вистачить голосів без Донбасу і Криму. До виборів ще далеко, рейтинги можуть і змінитись. Коли люди почнуть, самі собі, задавати одне-єдине питання: "А звідки гроші, Зін?", шоб надути всіх передвиборчих слонів - от тоді вони і зміняться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
shapo написав:Не надо заниматься навеиванием. У Пети нет ни одного шанса пройти во 2-й тур кроме подтасовки.
Faceless написав:Вы я вижу прямо политэксперт
Для этого не нужно быть продажным экспертом. Просто выйдите на улицу и опросите первых попавшихся 100 человек (у бюджетников не спрашивать фио и место работы). Гарантирую, что ни один не скажет " я за Порошенко"
galex написав:подтасовки конечно будут, особенно на периферии, причем с разных сторон. в Киеве вряд ли - это нужно покупать всю комиссию и наблюдателей, а риск спалиться большой. плюс один участок это доли процента от всего. чтобы был реальный эффект, их нужно скупать даже не сотнями а тысячами по стране. причем поставить одному канндидату 100% (или 90,80) это тоже засвет.
Насмешил. Порошенко для этого проталкивал своих людей в ЦИК чтобы правильно считать