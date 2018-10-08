Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

Додано: Суб 17 лис, 2018 03:37

shapo написав: galex написав: подтасовки конечно будут, особенно на периферии, причем с разных сторон. в Киеве вряд ли - это нужно покупать всю комиссию и наблюдателей, а риск спалиться большой. плюс один участок это доли процента от всего. чтобы был реальный эффект, их нужно скупать даже не сотнями а тысячами по стране. причем поставить одному канндидату 100% (или 90,80) это тоже засвет. подтасовки конечно будут, особенно на периферии, причем с разных сторон. в Киеве вряд ли - это нужно покупать всю комиссию и наблюдателей, а риск спалиться большой. плюс один участок это доли процента от всего. чтобы был реальный эффект, их нужно скупать даже не сотнями а тысячами по стране. причем поставить одному канндидату 100% (или 90,80) это тоже засвет.



Насмешил.

Порошенко для этого проталкивал своих людей в ЦИК чтобы правильно считать Насмешил.Порошенко для этого проталкивал своих людей в ЦИК чтобы правильно считать

не беритесь так уверенно рассуждать о том, в чем не разбираетесь. возможности цика в плане фальсификаций минимальны.на этапе подсчета они вообще равны нулю.когда я был студентом, один препод ставил зачеты автоматом тем, кто сходит на выборы кучмы наблюдателем в комиссию от его партии. (это кстати тоже коррупция и учат ей в вузах довольно качественно. кстати, если препод неподкупный (это 10%), то решается через завкафедры, а если и там облом(10%), то деканат (тот же процент).)Конечно же каждая следующая итерация добавляет множитель к требуемой сумме.поэтому у нас очень сложно с "посадите топ-коррупционера", да и вообще посадить даже мелкого мажора. 0.1^3 = Один шанс из тысячи, что все звенья цепи окажутся целыми. А там еще и есть дополнительные варианты.сам зачет был по бесполезному предмету, рудименту совковой школы, таковые я старался не учить в принципе и сдавать обходными путями. это неправильно, но менять нужно не меня, не преподов, не деканат, а саму систему образования. причем не только министра, а и образ у людей - каким оно должно быть.Но я вернусь к выборам - о том, что видел как это выглядит изнутри.Если вкратце - то что посчитали на участке, пишется на листик, ксерится/печатается на 10-20 копий, подписывается всеми, раздается всем.а потом это есть на сайте ЦИК. ну вообще почти сразу. если были одни цифры но изменились - это видно и доказуемо.там висят абсолютно все данные и различные варианты сводных цифр. включая главные.варианта "не так подсчитать" просто нет.кроме того, на участке была больница, где мы ходили по больным, по пенсионерам плюс по соседним домам, к людям, которые оставляли заявления что не могут прийти на участок. там запечатанная урночка, все смотрят, вариантов сфальшить нет. тем более не было смысла, большинство прямым текстом говорило что они за кучму и просили помочь поставить галочку. в среднем аргумент был "да я не слежу, никого там не помню. по телевизору говорили что есть кучма - он хороший".короче, всеобщая избирательная система - то еще зло.кстати, расскажите поподробнее о "Порошенко ... проталкивал своих людей в ЦИК". я еще определяюсь с голосом. единственное - я не доверяю незнакомым никам просто так на слово, дайте каких-то фактов.