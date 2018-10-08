Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

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shapo написав:Не надо заниматься навеиванием. У Пети нет ни одного шанса пройти во 2-й тур кроме подтасовки.
Це у Бойка немає шансів, а Порошенко, учень Кучми, гарантовано буде в другому турі. Кучмма виграв виборі при ще меншому рейтингу, а Порошенко в політиці заткне за пояс і Кучму.
Бойко прямо за уши нынешняя влада тянет во второй тур, это единственный шанс для Порошенко - надо протащить Бойко, иначе без вариантов. И с томосом как то пока не ладушки, и за самые холодные январь и февраль аккурат к выборам платежки избирателям принесут. Циничный Манафорт посоветовал бы Порошенко в этой ситуации как то обострить военную ситуацию в Ордло и уже начать изготавливать какой то компромат на Тимошенко. Хотя предвыборный штаб у Порошенко тухленький, без креатива, напоминает совковые пиджаки, одни и те же люди на манеже Грынив, Ковальчук
freeze написав:Бойко прямо за уши нынешняя влада тянет во второй тур, это единственный шанс для Порошенко - надо протащить Бойко, иначе без вариантов.
Та щось не виходить - за одне Пєтя, за друге Вовочка - залишиться без вух, бо не вистачить голосів без Донбасу і Криму. До виборів ще далеко, рейтинги можуть і змінитись. Коли люди почнуть, самі собі, задавати одне-єдине питання: "А звідки гроші, Зін?", шоб надути всіх передвиборчих слонів - от тоді вони і зміняться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
shapo написав:Не надо заниматься навеиванием. У Пети нет ни одного шанса пройти во 2-й тур кроме подтасовки.
Faceless написав:Вы я вижу прямо политэксперт
Для этого не нужно быть продажным экспертом. Просто выйдите на улицу и опросите первых попавшихся 100 человек (у бюджетников не спрашивать фио и место работы). Гарантирую, что ни один не скажет " я за Порошенко"
galex написав:подтасовки конечно будут, особенно на периферии, причем с разных сторон. в Киеве вряд ли - это нужно покупать всю комиссию и наблюдателей, а риск спалиться большой. плюс один участок это доли процента от всего. чтобы был реальный эффект, их нужно скупать даже не сотнями а тысячами по стране. причем поставить одному канндидату 100% (или 90,80) это тоже засвет.
Насмешил. Порошенко для этого проталкивал своих людей в ЦИК чтобы правильно считать
galex написав:подтасовки конечно будут, особенно на периферии, причем с разных сторон. в Киеве вряд ли - это нужно покупать всю комиссию и наблюдателей, а риск спалиться большой. плюс один участок это доли процента от всего. чтобы был реальный эффект, их нужно скупать даже не сотнями а тысячами по стране. причем поставить одному канндидату 100% (или 90,80) это тоже засвет.
Насмешил. Порошенко для этого проталкивал своих людей в ЦИК чтобы правильно считать
не беритесь так уверенно рассуждать о том, в чем не разбираетесь. возможности цика в плане фальсификаций минимальны. на этапе подсчета они вообще равны нулю.
когда я был студентом, один препод ставил зачеты автоматом тем, кто сходит на выборы кучмы наблюдателем в комиссию от его партии. (это кстати тоже коррупция и учат ей в вузах довольно качественно. кстати, если препод неподкупный (это 10%), то решается через завкафедры, а если и там облом(10%), то деканат (тот же процент).) Конечно же каждая следующая итерация добавляет множитель к требуемой сумме. поэтому у нас очень сложно с "посадите топ-коррупционера", да и вообще посадить даже мелкого мажора. 0.1^3 = Один шанс из тысячи, что все звенья цепи окажутся целыми. А там еще и есть дополнительные варианты.
сам зачет был по бесполезному предмету, рудименту совковой школы, таковые я старался не учить в принципе и сдавать обходными путями. это неправильно, но менять нужно не меня, не преподов, не деканат, а саму систему образования. причем не только министра, а и образ у людей - каким оно должно быть.
Но я вернусь к выборам - о том, что видел как это выглядит изнутри. Если вкратце - то что посчитали на участке, пишется на листик, ксерится/печатается на 10-20 копий, подписывается всеми, раздается всем. а потом это есть на сайте ЦИК. ну вообще почти сразу. если были одни цифры но изменились - это видно и доказуемо. там висят абсолютно все данные и различные варианты сводных цифр. включая главные. варианта "не так подсчитать" просто нет.
кроме того, на участке была больница, где мы ходили по больным, по пенсионерам плюс по соседним домам, к людям, которые оставляли заявления что не могут прийти на участок. там запечатанная урночка, все смотрят, вариантов сфальшить нет. тем более не было смысла, большинство прямым текстом говорило что они за кучму и просили помочь поставить галочку. в среднем аргумент был "да я не слежу, никого там не помню. по телевизору говорили что есть кучма - он хороший". короче, всеобщая избирательная система - то еще зло.
кстати, расскажите поподробнее о "Порошенко ... проталкивал своих людей в ЦИК". я еще определяюсь с голосом. единственное - я не доверяю незнакомым никам просто так на слово, дайте каких-то фактов.
shapo написав:Для этого не нужно быть продажным экспертом. Просто выйдите на улицу и опросите первых попавшихся 100 человек (у бюджетников не спрашивать фио и место работы). Гарантирую, что ни один не скажет " я за Порошенко"
в моем районе из 100 встречных будет человек 20 приличных, 10 бюджетников, 30 пенсов, остальные 40 рандомная быкота различных возрастов. по "срезу народа" мы схожи с троещиной, чуть больше повезло с транспортом и метро.
из приличных 15 будет за пороха, 5 будут "скорее не пойду" из бюджетников раньше бы сказали на всеобщем партсобрании "голосуем за пороха". на что все положили бы. сейчас ничего не будет, 4 против, 1 за, остальные 5 забили. пенсы и прочие распылятся, по 10-15 основным кандидатам. пороху почти нуль. но в целом по раскладам порох выходит. даже сам расклад того что из более приличных процент больше, а из быкоты меньше - мотивирует за него голосовать.
galex написав:в моем районе из 100 встречных будет человек 20 приличных, 10 бюджетников, 30 пенсов, остальные 40 рандомная быкота различных возрастов. по "срезу народа" мы схожи с троещиной, чуть больше повезло с транспортом и метро.
из приличных 15 будет за пороха, 5 будут "скорее не пойду"
И с какого бодуна "приличные" будут за Порошенко? Или они по администрациям и пр. заведениям работают? Только не рассказывайте, что это мелкие и средние бизнесмены, программеры, инженера,врачи - не поверю
galex написав:кстати, расскажите поподробнее о "Порошенко ... проталкивал своих людей в ЦИК". я еще определяюсь с голосом. единственное - я не доверяю незнакомым никам просто так на слово, дайте каких-то фактов.