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Кличко повідомив, які міста
мерзнуть без опалення:...

Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:03

Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

lapay написав:
  shapo написав:Не надо заниматься навеиванием. У Пети нет ни одного шанса пройти во 2-й тур кроме подтасовки.

Це у Бойка немає шансів, а Порошенко, учень Кучми, гарантовано буде в другому турі. Кучмма виграв виборі при ще меншому рейтингу, а Порошенко в політиці заткне за пояс і Кучму.
Бойко прямо за уши нынешняя влада тянет во второй тур, это единственный шанс для Порошенко - надо протащить Бойко, иначе без вариантов.
И с томосом как то пока не ладушки, и за самые холодные январь и февраль аккурат к выборам платежки избирателям принесут.
Циничный Манафорт посоветовал бы Порошенко в этой ситуации как то обострить военную ситуацию в Ордло и уже начать изготавливать какой то компромат на Тимошенко.
Хотя предвыборный штаб у Порошенко тухленький, без креатива, напоминает совковые пиджаки, одни и те же люди на манеже Грынив, Ковальчук
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:24

Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

  freeze написав:Бойко прямо за уши нынешняя влада тянет во второй тур, это единственный шанс для Порошенко - надо протащить Бойко, иначе без вариантов.

Та щось не виходить - за одне Пєтя, за друге Вовочка - залишиться без вух, бо не вистачить голосів без Донбасу і Криму. :)
До виборів ще далеко, рейтинги можуть і змінитись. Коли люди почнуть, самі собі, задавати одне-єдине питання: "А звідки гроші, Зін?", шоб надути всіх передвиборчих слонів - от тоді вони і зміняться. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:28

shapo написав:Не надо заниматься навеиванием. У Пети нет ни одного шанса пройти во 2-й тур кроме подтасовки.


  Faceless написав:Вы я вижу прямо политэксперт


Для этого не нужно быть продажным экспертом.
Просто выйдите на улицу и опросите первых попавшихся 100 человек (у бюджетников не спрашивать фио и место работы).
Гарантирую, что ни один не скажет " я за Порошенко"
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:30

  galex написав:подтасовки конечно будут, особенно на периферии, причем с разных сторон. в Киеве вряд ли - это нужно покупать всю комиссию и наблюдателей, а риск спалиться большой. плюс один участок это доли процента от всего. чтобы был реальный эффект, их нужно скупать даже не сотнями а тысячами по стране. причем поставить одному канндидату 100% (или 90,80) это тоже засвет.


Насмешил.
Порошенко для этого проталкивал своих людей в ЦИК чтобы правильно считать
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:31

  lapay написав:Це у Бойка немає шансів, а Порошенко, учень Кучми, гарантовано буде в другому турі. Кучмма виграв виборі при ще меншому рейтингу, а Порошенко в політиці заткне за пояс і Кучму.


Никто никуда никого не заткнет потому, что за 20 лет много чего изменилось, в первую очередь люди насмотревшиеся всех деятелей, особенно нынешнюю братию при власти и якобы их оппозицию
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 03:37

  shapo написав:
  galex написав:подтасовки конечно будут, особенно на периферии, причем с разных сторон. в Киеве вряд ли - это нужно покупать всю комиссию и наблюдателей, а риск спалиться большой. плюс один участок это доли процента от всего. чтобы был реальный эффект, их нужно скупать даже не сотнями а тысячами по стране. причем поставить одному канндидату 100% (или 90,80) это тоже засвет.


Насмешил.
Порошенко для этого проталкивал своих людей в ЦИК чтобы правильно считать


не беритесь так уверенно рассуждать о том, в чем не разбираетесь. возможности цика в плане фальсификаций минимальны.
на этапе подсчета они вообще равны нулю.

когда я был студентом, один препод ставил зачеты автоматом тем, кто сходит на выборы кучмы наблюдателем в комиссию от его партии. (это кстати тоже коррупция и учат ей в вузах довольно качественно. кстати, если препод неподкупный (это 10%), то решается через завкафедры, а если и там облом(10%), то деканат (тот же процент).)
Конечно же каждая следующая итерация добавляет множитель к требуемой сумме.
поэтому у нас очень сложно с "посадите топ-коррупционера", да и вообще посадить даже мелкого мажора. 0.1^3 = Один шанс из тысячи, что все звенья цепи окажутся целыми. А там еще и есть дополнительные варианты.

сам зачет был по бесполезному предмету, рудименту совковой школы, таковые я старался не учить в принципе и сдавать обходными путями. это неправильно, но менять нужно не меня, не преподов, не деканат, а саму систему образования. причем не только министра, а и образ у людей - каким оно должно быть.

Но я вернусь к выборам - о том, что видел как это выглядит изнутри.
Если вкратце - то что посчитали на участке, пишется на листик, ксерится/печатается на 10-20 копий, подписывается всеми, раздается всем.
а потом это есть на сайте ЦИК. ну вообще почти сразу. если были одни цифры но изменились - это видно и доказуемо.
там висят абсолютно все данные и различные варианты сводных цифр. включая главные.
варианта "не так подсчитать" просто нет.

кроме того, на участке была больница, где мы ходили по больным, по пенсионерам плюс по соседним домам, к людям, которые оставляли заявления что не могут прийти на участок. там запечатанная урночка, все смотрят, вариантов сфальшить нет. тем более не было смысла, большинство прямым текстом говорило что они за кучму и просили помочь поставить галочку. в среднем аргумент был "да я не слежу, никого там не помню. по телевизору говорили что есть кучма - он хороший".
короче, всеобщая избирательная система - то еще зло.


кстати, расскажите поподробнее о "Порошенко ... проталкивал своих людей в ЦИК". я еще определяюсь с голосом. единственное - я не доверяю незнакомым никам просто так на слово, дайте каких-то фактов.
galex
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 03:51

Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

  shapo написав:Для этого не нужно быть продажным экспертом.
Просто выйдите на улицу и опросите первых попавшихся 100 человек (у бюджетников не спрашивать фио и место работы).
Гарантирую, что ни один не скажет " я за Порошенко"


в моем районе из 100 встречных будет человек 20 приличных, 10 бюджетников, 30 пенсов, остальные 40 рандомная быкота различных возрастов. по "срезу народа" мы схожи с троещиной, чуть больше повезло с транспортом и метро.

из приличных 15 будет за пороха, 5 будут "скорее не пойду"
из бюджетников раньше бы сказали на всеобщем партсобрании "голосуем за пороха". на что все положили бы. сейчас ничего не будет, 4 против, 1 за, остальные 5 забили.
пенсы и прочие распылятся, по 10-15 основным кандидатам. пороху почти нуль.
но в целом по раскладам порох выходит. даже сам расклад того что из более приличных процент больше, а из быкоты меньше - мотивирует за него голосовать.
galex
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 08:14

  galex написав:в моем районе из 100 встречных будет человек 20 приличных, 10 бюджетников, 30 пенсов, остальные 40 рандомная быкота различных возрастов. по "срезу народа" мы схожи с троещиной, чуть больше повезло с транспортом и метро.

из приличных 15 будет за пороха, 5 будут "скорее не пойду"


И с какого бодуна "приличные" будут за Порошенко? Или они по администрациям и пр. заведениям работают?
Только не рассказывайте, что это мелкие и средние бизнесмены, программеры, инженера,врачи - не поверю
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 08:20

  galex написав:кстати, расскажите поподробнее о "Порошенко ... проталкивал своих людей в ЦИК". я еще определяюсь с голосом. единственное - я не доверяю незнакомым никам просто так на слово, дайте каких-то фактов.


https://ukraina.ru/exclusive/20180712/1020601992.html
https://golos.ua/i/606446
https://www.ostro.org/general/politics/news/30320/
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:38

  galex написав:не беритесь так уверенно рассуждать о том, в чем не разбираетесь. возможности цика в плане фальсификаций минимальны.
на этапе подсчета они вообще равны нулю.


Кивалов эти же ваши слова в 2004 году говорил один в один. Все негодовали по поводу этих слов заслуженного юриста и даже юридически малообразованные люди пытались привлечь заслуженного юриста к уголовной ответственности. Естественно чудака никуда не привлекли. Даже до суда дело не дошло, следователи ничего не могли возразить на киваловское - вот у меня с каждого области бумага с результатами выборов, заверенная жирной печатью. Я взял калькулятор и посчитал общее по стране, следователи пересчитали, и облом всё совпало.

Конечно, нынешняя пропорошенковское ЦВК не сможет массово что-то фальсифицировать, но какие-то спорные моменты может трактовать в нужную пользу, а это может быть очень важно, когда разрыв будет идти на десятые процента.
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