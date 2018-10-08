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Кличко повідомив, які міста
мерзнуть без опалення:...

Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:51

Re: Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...

  freeze написав:Кивалов эти же ваши слова в 2004 году говорил один в один. Все негодовали по поводу этих слов заслуженного юриста и даже юридически малообразованные люди пытались привлечь заслуженного юриста к уголовной ответственности. Естественно чудака никуда не привлекли. Даже до суда дело не дошло, следователи ничего не могли возразить на киваловское - вот у меня с каждого области бумага с результатами выборов, заверенная жирной печатью. Я взял калькулятор и посчитал общее по стране, следователи пересчитали, и облом всё совпало.

Тому що це дурня - вважати, що в ЦВК може щось сфальсифікувати.
Фальсифікації, якщо є, то на місцевому рівні. Адмінресурс, коли підвозять лежачих, і голосують мертві душі.
  freeze написав:Конечно, нынешняя пропорошенковское ЦВК не сможет массово что-то фальсифицировать, но какие-то спорные моменты может трактовать в нужную пользу, а это может быть очень важно, когда разрыв будет идти на десятые процента.

О, починається. То всім програє, то різниця менше відсотка. Але все одно чесно виграти не може. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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