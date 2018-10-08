Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:...
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freeze написав:Кивалов эти же ваши слова в 2004 году говорил один в один. Все негодовали по поводу этих слов заслуженного юриста и даже юридически малообразованные люди пытались привлечь заслуженного юриста к уголовной ответственности. Естественно чудака никуда не привлекли. Даже до суда дело не дошло, следователи ничего не могли возразить на киваловское - вот у меня с каждого области бумага с результатами выборов, заверенная жирной печатью. Я взял калькулятор и посчитал общее по стране, следователи пересчитали, и облом всё совпало.
Тому що це дурня - вважати, що в ЦВК може щось сфальсифікувати. Фальсифікації, якщо є, то на місцевому рівні. Адмінресурс, коли підвозять лежачих, і голосують мертві душі.
freeze написав:Конечно, нынешняя пропорошенковское ЦВК не сможет массово что-то фальсифицировать, но какие-то спорные моменты может трактовать в нужную пользу, а это может быть очень важно, когда разрыв будет идти на десятые процента.
О, починається. То всім програє, то різниця менше відсотка. Але все одно чесно виграти не може.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...