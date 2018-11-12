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Держстат повідомив, що найбільше подорожчало в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лис, 2018 19:45
Пропонуємо до обговорення:
Споживчі ціни в Україні з грудня 2010 року до жовтня 2018 року зросли в 2,57 разу.
Дивися повний текст Держстат повідомив, що найбільше подорожчало в Україні за останні вісім років (інфографіка)
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