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Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:27
Пропонуємо до обговорення:
Президент заявив, що принциповою позицією української влади залишається перехід на власні сили.
Дивися повний текст Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, - Порошенко
.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 20:27
Если не дают кредиты больше, то можно и отказаться.
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