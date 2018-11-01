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Україна може відмовитися від
міжнародних кредитів, -...

Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:27

Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, -...

Пропонуємо до обговорення:
Президент заявив, що принциповою позицією української влади залишається перехід на власні сили.

Дивися повний текст Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:27

Если не дают кредиты больше, то можно и отказаться.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:09

Ну, эта власть по крайней мере декларирует такой подход, все остальные об этом даже не заикались.
nitra
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:31

Опять проблемы с траншем от МВФ?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:38

Моя Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, -...

Если бы у меня была Своя страна, и за год получилось бы заработать в Своей стране в 8 раз больше предыдущего, я бы с друзямы то же бы постарался пристроить гешефт под 10% в валюте займа Своей стране. Брать "дешевые" деньги из ВНЕ просто глупо, когда своих уже достаточно(тем более пока и без антикоррупционного суда в Своей стране живется нормально).
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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