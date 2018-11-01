Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, -...

Додано: Вів 13 лис, 2018 07:47

Зачем мечту удалили???

"Если бы у меня была Своя страна, и за год получилось бы заработать в Своей стране в 8 раз больше предыдущего, я бы с друзямы то же бы постарался пристроить гешефт под 10% в валюте займа Своей стране. Брать "дешевые" деньги из ВНЕ просто глупо, когда своих уже достаточно(тем более пока и без антикоррупционного суда в Своей стране живется нормально)."

Что опять не так?

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).