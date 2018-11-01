Президент заявив, що принциповою позицією української влади залишається перехід на власні сили.
Дивися повний текст Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, - Порошенко.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:27
Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, - Порошенко.
Додано: Пон 12 лис, 2018 22:09
Ну, эта власть по крайней мере декларирует такой подход, все остальные об этом даже не заикались.
Додано: Вів 13 лис, 2018 07:47
Re: Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, -...
Зачем мечту удалили???
"Если бы у меня была Своя страна, и за год получилось бы заработать в Своей стране в 8 раз больше предыдущего, я бы с друзямы то же бы постарался пристроить гешефт под 10% в валюте займа Своей стране. Брать "дешевые" деньги из ВНЕ просто глупо, когда своих уже достаточно(тем более пока и без антикоррупционного суда в Своей стране живется нормально)."
Что опять не так?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
|