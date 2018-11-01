Президент заявив, що принциповою позицією української влади залишається перехід на власні сили.
Дивися повний текст Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, - Порошенко.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 20:27
Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, - Порошенко.
Додано: Пон 12 лис, 2018 22:09
Ну, эта власть по крайней мере декларирует такой подход, все остальные об этом даже не заикались.
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:25
Эта власть декларирует. Не заикаясь, не краснея, не держа фигу за спиной. Им ведь не за что краснеть, верно?
Они вообще много чего декларируют, о чем впоследствии лучше не вспоминать не заикаясь
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:39
Не очень понятно, как можно обойтись без международных кредитов даже в 19-ом, не говоря о ближайшем будущем. Бюджет страны предусматривает дефицит в 90 млрд. грн, еще почти 275 млрд. тела кредитов нужно погасить, т.е. в общей сложности занять около 365 млрд. - 1/10 примерного ВВП следующего года.
Таких денег БС просто физически не в состоянии сгенерировать, да и текущие размещения обязательств Минфином на срок от полугода идут с доходностью в 19% годовых.
По-хорошему, нужен единовременный заем в 10-15 млрд. долларов под 5 максимуму) %, чтобы страна могла хотя бы перевести дух.
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:46
Волгарь так ведь это и происходит. Заняли под небольшой процент и хорошие рекомендации, перевели дух, и к следующим хорошим советам. Вот уже и холодные бунты начались. Перед следующим передыхом могут быть голодные.
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:49
Я думаю, что страну и поставили в такие условия, чтобы не было ни какой перспективы. Вот в вашем посте - перспектива перевести дух. Собственно это то, что говорит гарант.
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:55
Например Глава Нак Нафтогаз часть своей премии "по совету товарищей" перевел маме в США. А активы гаранта на хранении у Ротшильдов. Каких инновационные решения Вы ждете от этих господ. Попереть в интересах Украины против личных депозитариев.
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