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Україна може відмовитися від
міжнародних кредитів, -...

Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:27

Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, -...

Пропонуємо до обговорення:
Президент заявив, що принциповою позицією української влади залишається перехід на власні сили.

Дивися повний текст Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:27

Если не дают кредиты больше, то можно и отказаться.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:09

Ну, эта власть по крайней мере декларирует такой подход, все остальные об этом даже не заикались.
nitra
 
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Опять проблемы с траншем от МВФ?
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:56

Предвыборные агонии.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:25

  nitra написав:Ну, эта власть по крайней мере декларирует такой подход, все остальные об этом даже не заикались.

Эта власть декларирует. Не заикаясь, не краснея, не держа фигу за спиной. Им ведь не за что краснеть, верно?
Они вообще много чего декларируют, о чем впоследствии лучше не вспоминать не заикаясь
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:39

Не очень понятно, как можно обойтись без международных кредитов даже в 19-ом, не говоря о ближайшем будущем. Бюджет страны предусматривает дефицит в 90 млрд. грн, еще почти 275 млрд. тела кредитов нужно погасить, т.е. в общей сложности занять около 365 млрд. - 1/10 примерного ВВП следующего года.
Таких денег БС просто физически не в состоянии сгенерировать, да и текущие размещения обязательств Минфином на срок от полугода идут с доходностью в 19% годовых.
По-хорошему, нужен единовременный заем в 10-15 млрд. долларов под 5 максимуму) %, чтобы страна могла хотя бы перевести дух.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:46

Волгарь так ведь это и происходит. Заняли под небольшой процент и хорошие рекомендации, перевели дух, и к следующим хорошим советам. Вот уже и холодные бунты начались. Перед следующим передыхом могут быть голодные.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:49

Я думаю, что страну и поставили в такие условия, чтобы не было ни какой перспективы. Вот в вашем посте - перспектива перевести дух. Собственно это то, что говорит гарант.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:55

Например Глава Нак Нафтогаз часть своей премии "по совету товарищей" перевел маме в США. А активы гаранта на хранении у Ротшильдов. Каких инновационные решения Вы ждете от этих господ. Попереть в интересах Украины против личных депозитариев.
nik1
 
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