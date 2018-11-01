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Україна може відмовитися від
міжнародних кредитів, -...

Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:35

ага, уже хапнули под 9%, хотя раньше давали под 6.
А теперь можно и отказаться, фуле
swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:45

Re: Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, -...

Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:24

Петя,чтобы не брать больше кредиты,надо перестать воровать.Всего то.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:32

  nitra написав:Ну, эта власть по крайней мере декларирует такой подход, все остальные об этом даже не заикались.

Разговоры в пользу бедных,можно добавить:перед выборами,сначала взять под драконовские и дефолтные 10%,а потом сказать,что можем отказаться,такая национальность у президента,никогда не врёт!
somilitark
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