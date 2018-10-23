Верховний Суд визнав законність угоди bail-in при націоналізації Приватбанку, в рамках якої у позивача було списано з рахунків 550 тисяч доларів.
Дивися повний текст Верховний Суд відмовив вкладнику Приватбанку в поверненні 550 тисяч доларів.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 20:55
Верховний Суд відмовив вкладнику Приватбанку в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховний Суд відмовив вкладнику Приватбанку в поверненні 550 тисяч доларів.
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:55
В Украине такие суммы можно держать только в стеклянных банках. Когда уже люди поумнеют?
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