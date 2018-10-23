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Верховний Суд відмовив
вкладнику Приватбанку в...

Верховний Суд відмовив вкладнику Приватбанку в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:55

Верховний Суд відмовив вкладнику Приватбанку в...

Пропонуємо до обговорення:
Верховний Суд визнав законність угоди bail-in при націоналізації Приватбанку, в рамках якої у позивача було списано з рахунків 550 тисяч доларів.

Дивися повний текст Верховний Суд відмовив вкладнику Приватбанку в поверненні 550 тисяч доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:55

В Украине такие суммы можно держать только в стеклянных банках. Когда уже люди поумнеют?
De Bil
 
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