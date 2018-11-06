Новий швидкісний експрес, який курсуватиме між Центральним залізничним вокзалом і Міжнародним аеропортом "Бориспіль", назвуть Kyiv Boryspil Express.
Дивися повний текст В \"Укрзалізниці\" обрали назву для швидкісного поїзда в \"Бориспіль\".
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Додано: Пон 12 лис, 2018 21:45
В "Укрзалізниці" обрали назву для швидкісного поїзда в...
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Дивися повний текст В \"Укрзалізниці\" обрали назву для швидкісного поїзда в \"Бориспіль\".
Додано: Пон 12 лис, 2018 21:45
Экспресс из Киева в Борисполь назвать "Киев-Борисполь экспресс" - это ж гениально! Никто б так сразу и не додумался.
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