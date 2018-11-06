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В "Укрзалізниці" обрали
назву для швидкісного поїзда в...

В "Укрзалізниці" обрали назву для швидкісного поїзда в...
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:45

В "Укрзалізниці" обрали назву для швидкісного поїзда в...

Пропонуємо до обговорення:
Новий швидкісний експрес, який курсуватиме між Центральним залізничним вокзалом і Міжнародним аеропортом "Бориспіль", назвуть Kyiv Boryspil Express.

Дивися повний текст В \"Укрзалізниці\" обрали назву для швидкісного поїзда в \"Бориспіль\".
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:45

Экспресс из Киева в Борисполь назвать "Киев-Борисполь экспресс" - это ж гениально! Никто б так сразу и не додумался.
BlackFedor
 
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