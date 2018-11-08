На ремонт доріг в Україні витратили понад 50 млрд грн, враховуючи всі джерела фінансування, що є рекордною сумою.
Дивися повний текст На українські дороги витратили рекордну суму - Омелян.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 22:03
На українські дороги витратили рекордну суму - Омелян
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Дивися повний текст На українські дороги витратили рекордну суму - Омелян.
Додано: Пон 12 лис, 2018 22:04
потратили более 50 млрд грн., а сколько из этой суммы дошло до дорог?...
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