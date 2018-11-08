На ремонт доріг в Україні витратили понад 50 млрд грн, враховуючи всі джерела фінансування, що є рекордною сумою.
Дивися повний текст На українські дороги витратили рекордну суму - Омелян.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 22:03
На українські дороги витратили рекордну суму - Омелян
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На українські дороги витратили рекордну суму - Омелян.
Додано: Пон 12 лис, 2018 22:04
потратили более 50 млрд грн., а сколько из этой суммы дошло до дорог?...
Додано: Пон 12 лис, 2018 22:37
Зачем гадать, когда есть прямая речь
Прям в статье есть ссылка на другую, где указана цитата:
“За последние три года отремонтировано и построено около 6500 км дорог. 2016 год – 900 км, 2017 год – 2100 км, 2018 год – порядка 3500 км”, – отметил Гройсман.
М - математика.
50 миллиардов = 3500 км.
Одним действием находим, что на ремонт среднестатистического 1 км дороги потрачено 14,3 миллионов гривень. То есть, ремонт 1 условного метра обошелся 14 тысяч 300 гривень.
Достаточно выйти на улицу и посмотреть на отремонтированные в 2018 году дороги, чтобы понять факт, что на 15 лямов за км, за очень редким исключением (там где сделана полная капиталка) они явно не тянут.
Тут бы в самую пору добавить пару слов в цитату: “За последние три года украдено и распилено откатов на около 6500 км дорог. 2016 год – 900 км, 2017 год – 2100 км, 2018 год – порядка 3500 км”
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