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Volkswagen випустить найдешевший
у світі електрокар —...

Volkswagen випустить найдешевший у світі електрокар —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:55

Volkswagen випустить найдешевший у світі електрокар —...

Пропонуємо до обговорення:
Німецький автовиробник Volkswagen планує випустити найдешевший у світі електрокар.

Дивися повний текст Volkswagen випустить найдешевший у світі електрокар — Reuters.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:55

есть как минимум 10 марок дешевле 23 тыс. долларов, так что это явно не самый дешёвый...
Cler
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