Німецький автовиробник Volkswagen планує випустити найдешевший у світі електрокар.
Дивися повний текст Volkswagen випустить найдешевший у світі електрокар — Reuters.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 22:55
Volkswagen випустить найдешевший у світі електрокар —...
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Дивися повний текст Volkswagen випустить найдешевший у світі електрокар — Reuters.
Додано: Пон 12 лис, 2018 22:55
есть как минимум 10 марок дешевле 23 тыс. долларов, так что это явно не самый дешёвый...
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