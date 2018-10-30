Відразу дві великі роздрібні мережі АЗС WOG і ОККО у вихідні знизили ціни на всі види бензинів і дизельне пальне на 50 копійок за літр.
Дивися повний текст Заправщики знизили ціни на всі види бензинів.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 23:03
Заправщики знизили ціни на всі види бензинів
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Дивися повний текст Заправщики знизили ціни на всі види бензинів.
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:03
Почти все лето цена нефти находилась в пределах 70-80 дол. В сентябре начался рост и в начале октября стоимость кратковременно скакнула аж до 87 дол. Но, весь этот движ продолжался всего лишь примерно месяц.
Сейчас опять все вернулось к 69-71.
Теперь смотрим по чем на заправках было топливо в июле, первой половине августа, когда стоимость барреля была такая как в ноябре сейчас.
Возмем по дизелю.
Июль 2018 - 27,04
Ноябрь 2018 - 32,45
Думаю тут и комментировать нечего, всем не тупым понятна история и без расследования антимонопольного комитета.
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